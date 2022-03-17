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Mariupol’de tahliyeler başladı! Kanuni Sultan Süleyman Camii’ndeki 50 Türk tahliye edildi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Mariupol’de tahliyeler başladı! Kanuni Sultan Süleyman Camii’ndeki 50 Türk tahliye edildi

Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı ve tahliyeler için beklemedeler. Bölgeden gelen son bilgilere göre 50 Türk sivil araçlarla ve minibüslerle tahliye oldu. Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu gelişmeleri A Haber canlı yayında anlattı.

İsmail Hacıoğlu'nun öne çıkan sözleri

"Evet Mariupol'deki çatışmalar hala devam ediyor. Dün Rus savaş uçakları dün sivillerin sığındığı tiyatroyu vurdu. Orada binden fazla insan var, bizim listeden kimse görünmüyor orada. Bizim listemizde olan 50 kişi özel otomobil ve servislere binerek oradan ayrıldı.

Bizim otobüslerimiz Mariupol'e sokmadılar kontrol noktasında Ruslar bekletiyor. Araçlarımız buradan geri döndüler. Şu anda sivil araçlarla insanları bulup camiye gönderiyoruz ve araçlarla oradan alabildiklerini alıp çıkıyorlar o bölgeden. O camide güzergah üzerinde olduğu için güvenli bir bölge.

Buradan ifade ediyorum bizim listemizde olmayanlar için de bunu diyorum şu anda en güvenli bölge cami. İçinde yer olan araçlar camiye giderek oradan birilerini alarak tahliye için yardımcı oluyorlar. Artık orada dayanışma zamanı yeri olan birini alıp getiriyor.

Şu anda devletimiz bölgeye araçların göndermek için uğraşıyoruz. Bizim de bu noktada kendi çabalarımızı kullanmamız lazım. Oradan çıkmak bizim faydamıza olacaktır. Orada beklemenin bir anlamı yok. Ne kadar çok insan çıkarsa geri kalanları tahliye etmek o kadar kolay olur.

Şu anda camide olanların sayısı 200'e yaklaştı. Camide Müslümanlar ve evleri yıkılan Ruslar da var. Onların gelmesine de izin veriliyor. Listemizde olan isim sayısı ise 100 civarında. Şehir içinde çatışmalar var orada olanlar araçlarını hareket ettiremiyor."

Mariupol’de tahliyeler başladı! MARİUPOL'DE TAHLİYELER BAŞLADI!
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