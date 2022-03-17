Mariupol’de tahliyeler başladı! Kanuni Sultan Süleyman Camii’ndeki 50 Türk tahliye edildi

Şu anda devletimiz bölgeye araçların göndermek için uğraşıyoruz. Bizim de bu noktada kendi çabalarımızı kullanmamız lazım. Oradan çıkmak bizim faydamıza olacaktır. Orada beklemenin bir anlamı yok. Ne kadar çok insan çıkarsa geri kalanları tahliye etmek o kadar kolay olur.