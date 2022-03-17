Rusya - Ukrayna savaşında çarpıcı iddia! Masa ısınıyor: 15 maddelik barış planı iddiası
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya – Ukrayna savaşı 22. gününe girdi. Rusya ile Ukrayna'nın barış konusunda anlaştığı ve 15 maddelik bir barış planı olduğu iddia edildi. Peki bu maddeler neler? Ukrayna tarafsızlığını ilan edip ordusunu sınırlandıracak mı? Rus birliklerin Ukrayna’da ilerleyişi hangi stratejide devam ediyor? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Rusya – Ukrayna savaşı 22. gününe girdi. Bir yanda savaş sürerken diğer yanda da müzakereler sürüyor.
Rusya ile Ukrayna'nın barış konusunda anlaştığı ve 15 maddelik bir barış planı olduğu iddia edildi. Peki bu maddeler neler? Ukrayna tarafsızlığını ilan edip ordusunu sınırlandıracak mı? Rus birliklerin Ukrayna'da ilerleyişi hangi stratejide devam ediyor? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"RUS İLERLEYİŞİ DURDU"
A News Haber Koordinatörü Orhan Sali: Bir yumuşama var Rusya'nın o kesin. Ekonomik zorluk askeri noktalara da yansımış gibi görünüyor. Rusya şu anda olduğu noktalarda duruyor. Ukrayna'nın da bazı noktalarda saldırıya geçtiğini gördük. Sahadan gelen bilgi Rus birliklerinin eski hızlı ilerleyişinin artık durduğu yönünde. Ne olacak bundan sonra? Müzakere masasında artık odaklanılmış durumda. Her iki tarafında da şartları var.
15 MADDELİK BARIŞ PLANI İDDİASI
Rusya 15 maddelik bir anlaşmadan bahsediyor. Bu 15 madde içerisinde ne var ne yok çeşitli iddialar var. Ne olduğunu göreceğiz. Öyle görünüyor ki o masa biraz daha ısınıyor. Çözüme daha da yaklaşıyor yaklaşmak zorunda. Rusya da bir çözüm arayışı içerisinde. Zelenskiy de biz en başında ne diyorsak şimdi de aynı şeyi diyoruz diyor.
Açıklamalar pek de bunu kabul etmeyeceği yönünde Kiev'in. NATO'ya biz katılmayacağız diyebilir. Bir İsveç ya da Avusturya modeli dediğimiz bir tampon bölge haline gelebilir. Tamamen nötr bir ülke de olabilir ama daha çok İsveç tarzı bir modelden bahsediliyor.
"DOĞRU HESAPLAMA YAPILMADI"
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl: Rusya'nın ilk günden pozisyonu değişmiyor. Kırım bölgesini tamamen kendisine bağlamak, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığının tanınması meselesi var. Fakat savaş da uzadıkça Rus askerleri ilerlemeye çalışıyor hatta şu anda artık Ukrayna'nın batı bölgeleri de yavaş yavaş girmiş durumda. İlerleyemiyorlar. Doğru hesaplama yapılmadı ilerleyemiyorlar.
15 MADDELİK BARIŞ PLANIN NE?
Plana göre Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçerek askeri gücünü azaltacak. Rusya ise ülke topraklarından çekilecek. Yapılan haberde ayrıca Türkiye'nin müzakere sürecinde üstlendiği role de yer verilirken Türkiye'nin ABD ve İngiltere gibi ülkelerle Ukrayna'yı koruyacağına da değinildi.
UKRAYNA NATO'DAN VAZGEÇECEK
Plana göre ilk aşamada Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçecek ve ülkenin askeri gücünü sınırlandırılacak.
TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçmesi ve askeri gücünü sınırlandırması karşılığında Ukrayna'yı ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefik ülkeler koruyacak.
RUSYA ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİ
Böylece, Kiev'in silahlı kuvvetlerine getirilen sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya ülke topraklarından geri çekilmeyi kabul etti. Görüşmelere katılan üç kişi, söz konusu barış planında önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.
UKRAYNALI YETKİLİLER ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR
Moskova ve Kiev, anlaşma şartlarında ilerleme kaydettiklerini söyleseler de, Ukraynalı yetkililer şüpheci olmaya devam ediyor.
"RUSYA HER HALÜKARDA TOPRAKLARIMIZDAN AYRILACAK"
Zelenskiy'nin danışması Mykhailo Podolyak anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu birliklerinin her halükarda Ukrayna topraklarından ayrılması" maddesinin anlaşmada yer alacağını ifade etti.
RUSÇA KORUNACAK
Anlaşmada Ukrayna'da yaygın şekilde konuşulan Rusça'nın da haklarının korunmasına ilişkin bir maddenin de bulunduğu iddia edildi.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DE YER VERİLDİ
Financial Times'ta yer alan haberde Türkiye'nin de müzakerelerdeki rolüne yer verilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "İki ülke adına ayrıntılara girmeyeceğim ama aralarında yakınlaşmalar olduğunu biliyorum" sözüne de dikkat çekildi.
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