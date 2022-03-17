Rusya - Ukrayna savaşında çarpıcı iddia! Masa ısınıyor: 15 maddelik barış planı iddiası

İşte o açıklamalardan satır başları;

"RUS İLERLEYİŞİ DURDU"

A News Haber Koordinatörü Orhan Sali: Bir yumuşama var Rusya'nın o kesin. Ekonomik zorluk askeri noktalara da yansımış gibi görünüyor. Rusya şu anda olduğu noktalarda duruyor. Ukrayna'nın da bazı noktalarda saldırıya geçtiğini gördük. Sahadan gelen bilgi Rus birliklerinin eski hızlı ilerleyişinin artık durduğu yönünde. Ne olacak bundan sonra? Müzakere masasında artık odaklanılmış durumda. Her iki tarafında da şartları var.

15 MADDELİK BARIŞ PLANI İDDİASI

Rusya 15 maddelik bir anlaşmadan bahsediyor. Bu 15 madde içerisinde ne var ne yok çeşitli iddialar var. Ne olduğunu göreceğiz. Öyle görünüyor ki o masa biraz daha ısınıyor. Çözüme daha da yaklaşıyor yaklaşmak zorunda. Rusya da bir çözüm arayışı içerisinde. Zelenskiy de biz en başında ne diyorsak şimdi de aynı şeyi diyoruz diyor.