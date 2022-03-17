A Haber Ukrayna'daki sığınaklarda

Ukrayna'da savaş en fazla sivilleri etkiledi. Ülkede kalan siviller savaş başlayınca günlerini sığınaklarda geçirmeye başladı. A Haber işte o sığınaklara girdi. Kadın ve çocukların yaşam mücadelesini görüntüledi.

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