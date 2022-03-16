Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de! 1915 Çanakkale Köprüsünden çok özel görüntüler! Özellikleri neler? Güzergahı nerede?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor. Programda ayrıca açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsüne ilişkin de çok özel görüntüler yer alacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.
HER YANI BİR ANLAM TAŞIYOR
Bakan Karaismailoğlu köprünün her alanında bulunan objelerin bir anlamı olduğunu ifade ederken "Mesela çelik kule ayakları 2023 metre. Bu da Cumhuriyetimizin 100.yılını simgeliyor." ifadelerini kullandı.
4 YIL ÖNCEDEN AÇIYORUZ
Köprünün zamanından 4 yıl önce açılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, projede dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı da belirtti.Bakan Karaismailoğlu "Dünya genelinde yapılan çok özel bir proje" dedi.
MALZEMELERİN YÜZDE 90'I YERLİ İMALAT
"Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandık. Dünyanın çevresini 4 kere dolanacak kadar halat kullandık. Projede kullanılan malzemelerin yüzde 90'ı yerli imalat."
MALİYETİ NE? NE ZAMAN DEVLETE GEÇECEK?
2 milyar 545 milyon Euro'ya mal oldu. Köprü 12 yıl sonra tamamen devlete geçecek.
GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Köprüden geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız Cuma günü açıklayacak. Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak.
DÜNYA GENELİNDE KULLANILAN BİR SİSTEM
Dünyada 130 ülkede Yap-İşlet-Devret modeli benzeri ekonomik modeller kullanılıyor
MÜTEAHHİTLER KİMLER?
Müteahhitlerden 2'si Koreli, biri CHP'li bir isim bir de yine Türk bir müteahhitimiz var.
TÜM MUHALEFETE DAVETİYE GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm muhalefet liderlerine açılış için davet gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI NERESİ?
Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.
İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.
6 DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK
Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilecek.
ASYA VE AVRUPA ALTINCI KEZ BİRLEŞECEK
1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip.
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