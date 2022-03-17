17 Mart 2022, Perşembe
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Mariupol’de tahliyeler başladı! Kanuni Sultan Süleyman Camii’ndeki 50 Türk tahliye edildi
Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı ve tahliyeler için beklemedeler. Bölgeden gelen son bilgilere göre 50 Türk sivil araçlarla ve minibüslerle tahliye oldu. Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu gelişmeleri A Haber canlı yayında anlattı.