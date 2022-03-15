Kiev’de apartmana top mermisi isabet etti: 2 ölü! A Haber olay yerinde
Rusya’nın Kiev yönelik saldırıları devam ediyor. Bugün peş peşe 3 şiddetli patlama meydana geldi. Top mermisinin isabet ettiği binada 2 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu olay yerine giderek yaşananları A Haber canlı yayınında aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Kiev'e sabah saatler 5'i gösterdiğinde merkeze 4 kilometre uzaklıkta binalar hedef oldu. Dün olduğu gibi bugün de bir binaya top mermisi isabet etti. Binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 1 kişiyi kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu nokta Bağımsızlık Meydanı'na 6 kilometre uzaklıkta.
Binanın 1. ve 5. katında yangın çıktı. Ekipler olaya müdahale etti ve binada hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın üst katlarda hala devam ediyor. Bu bölge İrpin ve Bucha hattına çok yakın bir nokta. Burası Kiev'in kuzeybatısında yer alıyor.
Burası Rusya'nın kuşatmaya aldığı İrpin ve Bucha'ya 6 kilometre uzaklıkta. Buraya saldırılar peş peşe devam ediyor. Saldırılar füze ve topçu atışlarıyla yapılıyor. Bu saldırılara karşılık veren Ukrayna 13 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Bugün Kiev için çok önemli bir gün. Çekya, Slovenya ve Polonya başbakanları Kiev'e gelecek. Abluka altındaki Kiev'den birlik ve beraberlik mesajları verilecek. Oldukça dikkat çeken bir ziyaret. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.
Dün hedef alınan noktalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Bugün de 2 kişi can verdi. Bina da çok sayıda kimse olmasa bile hemen tahliyeler yapıldı. Halk artık geceleri sığınakta geçiriyor. Bölgede peş peşe saldırılar gerçekleşiyor. Ukrayna hava savunma sistemleri saldırılara karşı koymaya çalışsa da bombalar sivil yerleşim yerlerine isabet ediyor.
Bu bölge askeri bir üs ya da askeri bir birimin olmadığı bir yer. Bölgede sadece yüksek katlı binalar ve yakınında bir hastane yer alıyor. İşte yine bir top mermisi sivillerin yaşam sürdüğü binaya isabet etti."
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
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