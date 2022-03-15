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İşte Kiev’de vurulan 2. bölge! Ölü sayısı artıyor

A Haber
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Giriş: 15.03.2022 15:17
Rusya sabah 5 saatlerinde Kiev’e çok yakın noktaları hedef aldı. 3 ayrı yerleşim bölgesi yerle bir oldu. 2. patlama bölgesinde sadece binada değil çevredeki binalar da hasar gördü. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı. “Artık saldırılar Kiev’e daha yakın noktada oluyor. Bu noktalar merkeze 5 kilometre mesafede.” dedi.
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