İşte Kiev’de vurulan 2. bölge! Ölü sayısı artıyor

Rusya sabah 5 saatlerinde Kiev’e çok yakın noktaları hedef aldı. 3 ayrı yerleşim bölgesi yerle bir oldu. 2. patlama bölgesinde sadece binada değil çevredeki binalar da hasar gördü. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı. “Artık saldırılar Kiev’e daha yakın noktada oluyor. Bu noktalar merkeze 5 kilometre mesafede.” dedi.

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