Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler! AB’den Moskova yönetimine yeni yaptırımlar!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 20. güne girildi. Moskova ve Kiev temsilcilerinin dördüncü tur müzakerelerinde ilerleme kaydedilse de barış çıkmadı. Toplantılara bugün de devam edileceği öğrenildi. Türkiye barış için diplomasi trafiğini sürdürüken AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini de onayladı. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı...

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

02.29: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.



00.43 Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

00.09 ABD televizyon kanalı FOX News muhabiri Benjamin Hall, Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı. İngiliz asıllı savaş muhabirinin yaralandığı sırada Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı bildirildi.