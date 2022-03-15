Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler! AB'den Moskova yönetimine yeni yaptırımlar!
Dünyanın yakından takip ettiği Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 20'nci gününe girdi. Moskova ve Kiev temsilcilerinin dördüncü tur müzakerelerinde ilerleme kaydedilse de barış çıkmadı. Toplantılara bugün de devam edileceği öğrenildi. Türkiye barış için diplomasi trafiğini sürdürüken AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini de onayladı
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 20. güne girildi. Moskova ve Kiev temsilcilerinin dördüncü tur müzakerelerinde ilerleme kaydedilse de barış çıkmadı. Toplantılara bugün de devam edileceği öğrenildi. Türkiye barış için diplomasi trafiğini sürdürüken AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini de onayladı. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı...
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
02.29: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.
00.43 Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.
00.09 ABD televizyon kanalı FOX News muhabiri Benjamin Hall, Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı. İngiliz asıllı savaş muhabirinin yaralandığı sırada Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı bildirildi.
RUSYA YENİ YAPTIRIM PAKETİ ONAYLANDI
23.47 Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.
AB Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamada, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.
Dördüncü yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsünün askıya alındığı belirtildi.
Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.
AB Komisyonunca dördüncü yaptırım paketine ilişkin cuma yapılan açıklamada, Rusya'nın bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu önemli imkanları kaybedeceği, Rus şirketlerin ayrıcalıklı muamele görmeyeceği bildirilmişti.
Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı uluslararası finans kuruluşlarındaki üyelik haklarını askıya almak için çalışılacağı, Rusya'nın bu kurumlardan finansman, kredi veya başka bir biçimde faydalanmasının önleneceği ifade edilmişti.
Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının engelleyeceği aktarılmıştı.
Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.
Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması bekleniyor.
Ayrıca 50 bin avrodan daha değerli otomobil satışının da yasak kapsamına girmesi öngörülüyor.
Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.
23.20 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.
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21.36 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Çin'in Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.
21.21 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edecek.
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