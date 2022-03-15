15 Mart 2022, Salı
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Kiev’de apartmana top mermisi isabet etti: 2 ölü! A Haber olay yerinde
Rusya’nın Kiev yönelik saldırıları devam ediyor. Bugün peş peşe 3 şiddetli patlama meydana geldi. Top mermisinin isabet ettiği binada 2 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu olay yerine giderek yaşananları A Haber canlı yayınında aktardı.