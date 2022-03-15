Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı! Ne zaman başlayacak?

Rusya’nın kuşatma altına aldığı ve artık sokak savaşlarının başlamasının an meselesi olduğu Kiev’de yeni bir karar alındı. Kiev’de bu akşam başlayacak ve perşembe sabahına kadar sürecek olan 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Detayları Kiev’de bulunan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı.

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