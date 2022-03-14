Vladimir Putin öncesi Rusya nasıldı? Rusya için kritik tarih 2010! Ukrayna batının müdahalesi olmasaydı... Mahmut Övür'den A Haber'e önemli açıklamalar
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Rusya Devlet Başkanı Putin'in süreç içinde yaşadığı dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Övür Putin'in milliyetçileşme döneminin 2010 sonrasında gerçekleştiğini söylerken Putin'in iktidarı öncesi Rusya'nın perişan halde olduğunu vurguladı. Övür diğer yandan "Batı'nın bu müdahalesi olmasaydı, Ukrayna kendi mecrasında akıyor olmasaydı Ukrayna böyle bir şeye girişmezdi." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Putin'in Rusya'da yaşadığı dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
PUTİN İKTİDARA GELDİĞİNDE RUSYA NASILDI?
Putin 2001'de göreve geldi ve Rusya o dönemde perişan bir halde. O dönemdeki uzmanlar Putin için "realist ve pragmatik bir lider" tanımlamasını yapıyor. 2008'e kadar bu şekilde devam ediyor.
KRİTİK TARİH 2010
Putin'in milliyetçileşme süreci 2010'dan sonradır. Rus aydınlardan çok etkilendi. Öncesine bakın 1991 sonrası Nazi örgütlenmeleri başlıyor.
"ABD DARBELERLE..."
ABD emperyalizmi gayri nizami harp yöntemleriyle, darbelerle dünyanın anasını bellemiştir. Bu kadar basit bu. Rusya'nın çevrelenmesinde de büyük etkileri var.
UKRAYNA BATI'NIN DOLDURULUŞUNA MI GELDİ?
1991'den beri örgütlenmeye başladılar. Batı'nın bu müdahalesi olmasaydı, Ukrayna kendi mecrasında akıyor olmasaydı Ukrayna böyle bir şeye girişmezdi.
ABD TÜRKİYE'YE YAPMADIĞINI BIRAKMADI
Türkiye ile ABD'nin ne alıp veremeyeceği var? NATO - Türkiye ilişkilerinde de gördük. ABD Türkiye'de yapmadığını bırakmadı. Türkiye'ye açık açık patriot vermedi ve PKK'yı destekledi.
NATO'NUN AMACI RUSYA'YI ÇEVRELEMEK
1950'li yıllardan beri NATO üyesi olan Türkiye'ye bunları yapan ABD, Rusya'ya ne yapmaz? NATO'nun genişlememesi için anlaşma yapıyorlar ama NATO buna uymuyor. Çünkü amaç Rusya'yı çevrelemek.
ABD KAOSLA İDARE ETMEK İSTİYOR
ABD dünyayı barış içinde değil kaos içinde yürütmek istiyor.
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