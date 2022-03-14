Vladimir Putin öncesi Rusya nasıldı? Rusya için kritik tarih 2010! Ukrayna batının müdahalesi olmasaydı... Mahmut Övür’den A Haber’e önemli açıklamalar

PUTİN İKTİDARA GELDİĞİNDE RUSYA NASILDI?

Putin 2001'de göreve geldi ve Rusya o dönemde perişan bir halde. O dönemdeki uzmanlar Putin için "realist ve pragmatik bir lider" tanımlamasını yapıyor. 2008'e kadar bu şekilde devam ediyor.