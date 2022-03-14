Mariupol’deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii’ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar

Çocuklar bu seslerden daha çok korkuyorlar. İçlerinde 4 aylık bebeğimiz var. 14 yaşına kadar orada çocuklarımız var ve kurtarılmayı bekliyorlar. Camiye 700 metre mesafeye roket düştü. Caminin bahçesinin uzak noktasına da havan topu düştü. Şu anda bir yaralımız yok."

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