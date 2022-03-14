Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar
Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde mahsur kalan Türklerin sayısı dün 30'dan 116'ya çıktı. Camide tahliye edilmeyi bekleyenleri almak için bölgeye giden otobüsler şehrin 70 kilometre uzağında bekletiliyor. Konvoy, Ruslar sürekli ateş açtığı için ilerleyemiyor. Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu camiye gelişlerin devam ettiğini söyledi, “Şehirde bulunan vatandaşların adresleri tespit ediliyor. Herkesi camide toplamaya çalışıyoruz.” dedi.
Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu'nun açıklamaları:
"Rusların yaptığı operasyonlar devam ediyor. Biz de şehre girip vatandaşlarımızı çıkartmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün girip onları oradan kurtarmak istiyoruz. Şu anda oradaki vatandaşların sayısı 116'ya çıktı.
Bu sayı her geçen gün artıyor. Bizim konvoyumuz şehre doğru harekete edecek yol kontrolleri yapıldı. Rusya tarafından araçların geçmesi engelleniyor. Bugün gireceğiz. Önden giren araç yolları kontrol etti.
Camide şu anda 34 tane çocuğumuz var. 11 tane yaşlı insanımız var. Geri kalanlar da anne-babalar. Kafilede ağırlıklı olarak kadınlar var. İnsanlar orada korku içerisinde orada çünkü şiddetli patlamalar meydana geliyor.
Çocuklar bu seslerden daha çok korkuyorlar. İçlerinde 4 aylık bebeğimiz var. 14 yaşına kadar orada çocuklarımız var ve kurtarılmayı bekliyorlar. Camiye 700 metre mesafeye roket düştü. Caminin bahçesinin uzak noktasına da havan topu düştü. Şu anda bir yaralımız yok."
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