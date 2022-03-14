Polonya sınırında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgede

A Haber ekipleri savaşın ilk gününden bu yana farklı bölgelerden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Polonya sınırında da insanlık dramı yaşanıyor. Yüzbinlerce insan canını kurtarmak için diğer ülkelere akın ediyor. A Haber ekibinden Fatih Özyar o bölgeden son gelişmeleri aktardı.