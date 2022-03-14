Polonya sınırında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgede
Savaşın ilk gününden bu yana Polonya sınırında insanlık dramı yaşanıyor. Yüzbinlerce insan canını kurtarmak için diğer ülkelere akın ediyor. A Haber ekibinden Fatih Özyar o bölgeden son gelişmeleri aktardı.
A Haber ekipleri savaşın ilk gününden bu yana farklı bölgelerden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Polonya sınırında da insanlık dramı yaşanıyor. Yüzbinlerce insan canını kurtarmak için diğer ülkelere akın ediyor. A Haber ekibinden Fatih Özyar o bölgeden son gelişmeleri aktardı.
UKRAYNA SAVAŞI 19. GÜNÜNDE
Polonya sınırına yakın bölgeye füze atıldı. 35 kişi hayatını kaybetti. 135 kişi yaralandı. Uluslararası barışı koruma ve güvenlik merkezi hedef alındı.
Lviv'e 8 füze ile saldırı düzenlendi.
2,7 MİLYON KİŞİ UKRAYNA'YI TERK ETTİ
Savaştan kaçanlar Ukrayna'nın komşu ülkelerine akın ediyor.
Gurbetçi Türk vatandaş Tolga bölgede yaşananları anlattı ve "Almanya'dan ilaç topladık, yem topladık. Burada yardım ediyoruz. Gaz alacağız birazdan gaz göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
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