14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Polonya sınırında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgede

Polonya sınırında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgede

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.03.2022
ABONE OL
Polonya sınırında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgede

Savaşın ilk gününden bu yana Polonya sınırında insanlık dramı yaşanıyor. Yüzbinlerce insan canını kurtarmak için diğer ülkelere akın ediyor. A Haber ekibinden Fatih Özyar o bölgeden son gelişmeleri aktardı.

A Haber ekipleri savaşın ilk gününden bu yana farklı bölgelerden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Polonya sınırında da insanlık dramı yaşanıyor. Yüzbinlerce insan canını kurtarmak için diğer ülkelere akın ediyor. A Haber ekibinden Fatih Özyar o bölgeden son gelişmeleri aktardı.

UKRAYNA SAVAŞI 19. GÜNÜNDE

Polonya sınırına yakın bölgeye füze atıldı. 35 kişi hayatını kaybetti. 135 kişi yaralandı. Uluslararası barışı koruma ve güvenlik merkezi hedef alındı.

Lviv'e 8 füze ile saldırı düzenlendi.

2,7 MİLYON KİŞİ UKRAYNA'YI TERK ETTİ

Savaştan kaçanlar Ukrayna'nın komşu ülkelerine akın ediyor.

Gurbetçi Türk vatandaş Tolga bölgede yaşananları anlattı ve "Almanya'dan ilaç topladık, yem topladık. Burada yardım ediyoruz. Gaz alacağız birazdan gaz göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivil binaya saldırı! A Haber olay yerinde SİVİLLERİN KOMUTANI A HABER'E KONUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA