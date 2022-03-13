Rusya - Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Savaşın başı mı sonu mu? ABD detayı dikkat çekti! Prof.Dr. Ahmet Uysal A Haber’de yorumladı

ANTALYA'DAKİ OLAY BÜYÜK BİR OLAYDI

Türkiye bölgede bir güç olduğunu kanıtladı. Ama Obama ve Biden yönetimi bunu anlamak istemedi ve darbe gibi şeylerle durdurmak istedi. Antalya Diplomasi Forumu ikinci yılında büyük bir olaya imza attı.

Afrika'dan ve Asya'dan büyük katılımlar vardı bu da çok önemli. Kendilerinden bir şey bulduklarının bir göstergesi bu.