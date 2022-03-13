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Rusya - Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Savaşın başı mı sonu mu? ABD detayı dikkat çekti! Prof.Dr. Ahmet Uysal A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Rusya - Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Savaşın başı mı sonu mu? ABD detayı dikkat çekti! Prof.Dr. Ahmet Uysal A Haber’de yorumladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sürerken ORSAM Başkanı Prof.Dr. Ahmet Uysal A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal, savaşın şu an başında olunduğunu söylerken, Putin'in aleyhine bir sistem oluşturulduğunun da altını çizdi. Uysal ayrıca savaşı bitirecek olan devleti de açıkladı. İşte detaylar...

ORSAM Başkanı Prof.Dr. Ahmet Uysal A Haber ekranlarında Rusya - Ukrayna krizine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ANTALYA'DAKİ OLAY BÜYÜK BİR OLAYDI

Türkiye bölgede bir güç olduğunu kanıtladı. Ama Obama ve Biden yönetimi bunu anlamak istemedi ve darbe gibi şeylerle durdurmak istedi. Antalya Diplomasi Forumu ikinci yılında büyük bir olaya imza attı.

Afrika'dan ve Asya'dan büyük katılımlar vardı bu da çok önemli. Kendilerinden bir şey bulduklarının bir göstergesi bu.

BENCE ŞU AN SAVAŞIN BAŞINDAYIZ

Dünya'da dengeler değişiyor. Putin'in yaptığı şey bir domino taşı etkisi yaratabilir. Zelenskiy ile Putin'in görüşmesi savaşın sonunda olur. O da son pazarlıkları yapmak için. Bence şu an savaşın başındayız.

ABD KAMUOYU HİÇ BU KADAR HAZIR DEĞİLDİ

Savaşın ne kadar süreceğini bilmemiz zor ama Putin'in yerinde olsam yanlış yaptığımı düşünür hemen çıkardım. ABD kamuoyu hiçbir zaman savaşa bu kadar hazır değildi.

ANTİ PUTİN SİSTEMİ OLUŞTURULDU

Putin bugün yaptığı hatalarla, küresel sistem ile anti Putin sistemi oluşturuldu. Irak işgalinde bütün dünya ayağa kalkmıştı.

AYI KAPANINA YAKALANMIŞ GİBİ

Hem ABD hem de Avrupa destek oluyor şu anda. Rusya süper güçler arasında en güçsüzü. Putin'in işi burada çok zor. Ayı kapanına yakalanmış gibi ayağını kurtarması çok zor.

SAVAŞ ABD DÜDÜĞÜ ÇALINCA BİTECEK

Bu savaş Amerika düdüğü çaldığı zaman bitecek. Putin kolunu ciddi anlamda kaptırdı.

Rusya - Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

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