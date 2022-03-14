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Rusya ve Ukrayna arasında kritik gün: Müzakerelerin bir sonraki turu bugün yapılabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Rusya ve Ukrayna arasında kritik gün: Müzakerelerin bir sonraki turu bugün yapılabilir

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes yapılması için yapılan müzakere görüşmelerinde bir sonraki turun bugün yapılması planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada bundan sonraki müzakerelerin artık çevrim içi yapılacağını belirtildi.

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