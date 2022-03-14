Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar

Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde mahsur kalan Türklerin sayısı dün 30'dan 116'ya çıktı. Camide tahliye edilmeyi bekleyenleri almak için bölgeye giden otobüsler şehrin 70 kilometre uzağında bekletiliyor. Konvoy, Ruslar sürekli ateş açtığı için ilerleyemiyor. Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu camiye gelişlerin devam ettiğini söyledi, “Şehirde bulunan vatandaşların adresleri tespit ediliyor. Herkesi camide toplamaya çalışıyoruz.” dedi.

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