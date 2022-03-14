14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar

Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2022 09:51
Güncelleme:14.03.2022 09:51
Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde mahsur kalan Türklerin sayısı dün 30'dan 116'ya çıktı. Camide tahliye edilmeyi bekleyenleri almak için bölgeye giden otobüsler şehrin 70 kilometre uzağında bekletiliyor. Konvoy, Ruslar sürekli ateş açtığı için ilerleyemiyor. Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu camiye gelişlerin devam ettiğini söyledi, “Şehirde bulunan vatandaşların adresleri tespit ediliyor. Herkesi camide toplamaya çalışıyoruz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seçim barajı için yüzde 7 teklifi!
Seçim barajı için yüzde 7 teklifi!
Unkapanı Köprüsü neden ayrılıyor?
Unkapanı Köprüsü neden ayrılıyor?
Yeni yargı paketi TBMM’ye geliyor
Yeni yargı paketi TBMM'ye geliyor
Harbiyelilere mesaj: Asla teslim olmayacaksınız
Harbiyelilere mesaj: Asla teslim olmayacaksınız
Camideki Türk vatandaşları nasıl?
Camideki Türk vatandaşları nasıl?
Camide mahsur kalanların durumu nasıl?
Camide mahsur kalanların durumu nasıl?
Ankara’ya kritik ziyaret!
Ankara'ya kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
İlk uçuş için gün sayıyor!
İlk uçuş için gün sayıyor!
İBB’nin hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi
İBB'nin hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi
İşte İBB’nin 112 ağacı katlettiği anlar
İşte İBB'nin 112 ağacı katlettiği anlar
Türkiye’nin yeni gurur kaynağı olacak Kızılelma olacak
Türkiye'nin yeni gurur kaynağı olacak Kızılelma olacak
Daha Fazla Video Göster