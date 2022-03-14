Rusya Ukrayna savaşında 19. gün! 4. sıcak temas için geri sayım! ABD'den Rusya'ya uyarı | 5. madde devreye girecek mi?
Rusya Ukrayna savaşında 19. güne girildi. Savaşta her iki taraf da ağır kayıplar yaşıyor. Rus ordusunun, Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırıların ardından Kiev için de harekete geçeceği belirtiliyor. Savaşı durdurmak için masaya oturan Kiev ve Moskova yönetimlerinden arka arkaya açıklamalar gelirken ABD, Rusya'ya uyarıda bulundu ve NATO'nun 5’inci maddesini hatırlattı. Rusya ve Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un müzakerelerin dördüncü turuna ilişkin açıklamasından hemen sonra Ukrayna tarafı da görüşmenin yarın yapılacağını ancak çevrimiçi müzakerelerin aralıksız her gün devam ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, "Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
ZELENSKİY: HEYETLERİN GÖREVİ, İKİ DEVLET BAŞKANININ TOPLANTISINI ORGANİZE ETMEKTİR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da başladığı savaşın 18. gününü değerlendirerek, "Bugün Ukrayna'nın bağımsızlık, özgürlük ve hayatta kalma savaşının 18. günüdür." dedi.
Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı. Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.
NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelenskiy, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Dün, Rus askerlerinin saldırıları sonucu Kiev'e yakın bir Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralandığını, savaştan kaçan mültecilerin sığındığı bir manastırın ise Rus ordusu tarafından bombalandığını dile getiren Zelenskiy, "Bu, Rusların ideolojisinin, yalanların bir kopyası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.
Konuşmasında, "Heyetimizin üyelerinin belirli bir görevi vardır ve bu, iki devlet başkanının toplantısını organize etmesidir" ifadesine yer veren Zelenskiy, söz konusu olası görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün bir görüşmenin yapılması bekleniyor.
İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri:
05.39: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü belirterek, ikili görüşmenin detaylarına değindi. Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını aktaran Price, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkına ve hükümetine sürekli destek sunmak adına ve Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerine yönelik devam eden ve artan sivil ölümlerine neden olan saldırılarını kınamak adına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken ve Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercih ettiği savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları tartıştı. Blinken, Kremlin'in devam eden acımasız saldırganlığına karşı savunmada ABD'nin Ukrayna ile kararlı dayanışmasını yineledi" ifadelerini kullandı.
05.10: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi. Rus basınında yer alan haberlere göre, Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, "Moskova, ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Vershinin, "Bu yaptırımlar, bizim kararımız değildir." dedi. ABD ile ortaklarının, ülkesine yaptırım uygulayarak, Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Vershinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar, birincisi gayrimeşrudur, ikincisi de işe yaramaz." görüşünü paylaştı.
04.47: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.
04.31: Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna topraklarında olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
02.25: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı halka sesleniş konuşmasında, NATO'ya net mesajlar gönderdi. Zelenskiy, "Ve şimdi tekrar ediyorum. Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.
02.10: Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa'da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Danilov, Ukrayna askerlerinin Rus paraşütçü birliklerini karşılamak için hazır olduklarını ifade etti.
02.04: Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.
00.11: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un müzakerelerin dördüncü turuna ilişkin açıklamasından hemen sonra Ukrayna tarafı da görüşmenin yarın yapılacağını ancak çevrimiçi müzakerelerin aralıksız her gün devam ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, "Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
23.58: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, dünyanın birçok yerinde savaş karşıtı protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Rusya'da da başkent Moskova olmak 37 ayrı kentte savaş karşıtı protesto düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aleyhinde slogan atan göstericilere, Rus polisi tarafından sert bir şekilde müdahale edildi. Kızıl Meydan'da başlayan protesto gösterilerinde öğleden sonra 500'e yakın gösterici gözaltına alınırken, ülke genelinde 850'den fazla kişi gözaltına alındı.
23.54: Rusya ve Ukrayna'nın anlaştığı tahliye koridorlarından her gün binlerce kişi güvenli kentlere tahliye edilirken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugünkü tahliyeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bugün 10 insani koridordan 140 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktaran Vereşuk, "Özellikle, Donetsk bölgesindeki Vuhledar kasabasından üçte biri çocuk olan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. 75 çocuk daha Kramatorsk kentindeki Antoshka Yetimhanesi'nden tahliye edildi. Bugün toplamda 10 insani yardım koridoru çalıştı" dedi.
22.39: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya'daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulundu. Zelenskiy, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya'da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın" ifadelerini kullandı.
22.32: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil tüm insanlığı test ettiğini belirtti.
22.23: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya saflarında gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına seslendi. Kuleba, Rusya'nın yanında yer almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uluslararası arenada savaş suçlusu sayılacağına dikkat çekerek, "Rusya, Ukrayna karşısında agresif bir savaş sergiliyor. Rus ordusu saflarına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını uyarıyorum bunu yapmayın. Biz uluslararası mahkemelerde dava açtık. Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız. Paraya ya da başka bir şeye de değmez" ifadelerini kullandı.
MÜZAKERE AÇIKLAMASI
21.13: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.
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