TURKOVAC’ın mucidi A Haber’e konuştu: Üretimi önemli bir model
Son dakika haberine göre… Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı ve A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin açıklamaları:
"Antalya Diplomasi Forumu çok önemli ve bu yıl 2. yapılıyor. Burada çok farklı alanlarda paneller var. Biz de burada bir panelde konuştuk. Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları ve aşının dünya da adil dağıtımı problemlerden bahsettik.
Biz Türkiye olarak çok şanlıyız. Yüzde 80 oranında 2 doz aşılı olan bir ülkeyiz. Bu önemli ama daha fakir ülkelerde özellik Afrika'da bu oranın yüzde 4'lerde kaldığını biliyoruz. Böyle pandemilerde aşının ne kadar stratejik olduğunu vurguladık.
Ülkemizin böylesi stratejik alanda üretime geçmesi TUKOVAC'ın bu konuda bir model olması bizi sevindiriyor. Domestik üretilen aşılarında o ülkelerde yaşayan insanlar için çok güven verici aşılardan olduğundan bahsedildi. Bu anlamda çok mutluyuz.
TURKOVAC'ı herkes duymuş bununla ilgili sorular geldi bize. Bu aşıda bir çok kurumun emeği var ve şu anda 81 ilde kullanılıyor. Burada aşıyı kendimizin üretmesi çok önemli. Bu da bizim için çok güzel bir durum."
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