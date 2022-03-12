TURKOVAC’ın mucidi A Haber’e konuştu: Üretimi önemli bir model

TURKOVAC'ı herkes duymuş bununla ilgili sorular geldi bize. Bu aşıda bir çok kurumun emeği var ve şu anda 81 ilde kullanılıyor. Burada aşıyı kendimizin üretmesi çok önemli. Bu da bizim için çok güzel bir durum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN