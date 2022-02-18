Prof. Dr. Recep Demirhan: TURKOVAC Sinovac’tan daha etkin

'ÇİN MENŞELİ SİNOVAC AŞISINDAN DA DAHA ETKİN BİR AŞI OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Türkiye Kovid 19 ile ilgili olarak çok ciddi bir mücadelenin içinde. Yaklaşık 2 yıldır çok ciddi bir şekilde kovid mücadelesi veriyoruz. Biz Kovid 19'un aşısını da yerli ve milli aşımız Turkovac'ı da imal ettik biliyorsunuz. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi buluşu yaptı. Şanlıurfa da üretime geçti ve önce şehir hastanelerinde ardından eğitim hastanelerinde, gelecek hafta itibariyle tüm Türkiye'deki hastanelerde ve bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde Turkovac aşımız güvenli bir şekilde tüm insanlara yapılacak. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde Turkovac aşısı yapıldı. Bize şu ana kadar Turkovac ile ilgili hiçbir yan etki bildirilmedi. Biz de saptamadık. Dolayısıyla Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı" dedi.