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Son dakika: TURKOVAC'ta flaş gelişme! Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı için bir ilk

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Son dakika: TURKOVAC’ta flaş gelişme! Türkiye’nin yerli koronavirüs aşısı için bir ilk

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu (rapel doz) faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TURKOVAC'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor" denildi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu faz-3 çalışması, Turkovac'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü'ye gidiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yerli COVID-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu (rapel doz) faz-3 klinik çalışması Azerbaycan'da başlıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu faz-3 çalışması, Turkovac'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü'ye gidiyor. " denildi.

TÜRKİYE 9 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye, dünyada COVID-19'a yönelik aşı geliştirme çalışmalarında kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri oldu. Turkovac, bağımsız yerel etik komiteler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından değerlendirilerek 22 Aralık 2021'de Türkiye'de Acil Kullanım Onayı (AKO) aldı. Dünyada AKO onayı alan diğer COVID-19 aşıları gibi Turkovac'ın da yurt dışında kullanımına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda bilimsel toplantılar sonucunda, görüşülen ülkeler arasından Turkovac'ın yurt dışı çalışması için hazır konuma geçen ilk ülke Azerbaycan oldu. Bu çalışmayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez GMP standartlarında tamamı yerli olarak üretilen bir beşerî aşı yurt dışında kullanılacak.

Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3. doz olarak Turkovac aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2. doz aşıdan sonra en az 90 en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor.

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