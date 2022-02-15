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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Turkovac' çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’Turkovac’ çağrısı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi.

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