TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başladı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozunun Faz-3 klinik çalışmasına Azerbaycan'da başlandığını duyurdu.
Azerbaycan'da, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın hatırlatma dozunun (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması başladı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi arasında, TURKOVAC'ın hatırlatma dozunun Faz-3 klinik çalışmasına başlanılması yönünde protokol imzalandı.
Protokole TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile Bakü Sağlık Merkezi Direktörü Asiman Hasanov imza attı.
İmza töreni sonrasında açıklamada bulunan TÜSEB Başkanı Akdoğan, TURKOVAC'ın Türkiye'de faz çalışmalarının tamamlandığını ve kullanım onayı aldığını hatırlattı.
Akdoğan, "TURKOVAC, Türkiye'de yaygın bir biçimde uygulanmakta ve özellikle Türk vatandaşlarının bu aşıya yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. TURKOVAC aşısı Türkiye'de tüm dozlarda yapılmaktadır. Bugün bizim için de çok önemli bir gün. Çünkü dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la hem bilimsel iş birliği anlamında hem de yerli ve milli aşımızın Azerbaycan'da da yaygın olarak kullanılabilmesi için bir ön aşama olan Faz-3 klinik çalışmasına başlanılmasına şahitlik ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olduğunu belirten Akdoğan, "Her alanda iş birliği yaptığımız dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la beraber böyle bir iş birliğine de imza atmış olmak çok önemli. Özellikle geleceğin pandemilerine hazırlık noktasında da Türk milletleri olarak birlikte ve hazır olduğumuzu da göstermekten de mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.
Bakü Sağlık Merkezi Direktörü Hasanov, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede Azerbaycan'a büyük destekler sağladığını bildirdi.
Azerbaycan'da 4 farklı aşı kullanıldığını belirten Hasanov, "Dost ve kardeş Türkiye kendi aşısını üretti ve bu aşıyı etkin şekilde kullanıyor. Bugün Azerbaycan'da TURKOVAC'ın Faz-3 klinik çalışmasına start veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıda hazır bulunan Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara da TURKOVAC'ın Türkiye'de yaygın olarak kullanıma girdiğini, yüksek ilgi görerek uygulandığını söyledi.
Kara, "Bu aşı, Kovid-19'la mücadelemizde bizin en etkili avantajlarımızdan biri. Aşımızın çalışmasının kardeş ülke Azerbaycan'da da yapılması hem bizim için hem Azerbaycan için uluslararası camiada güç kazandıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, TURKOVAC'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor.
Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3. doz olarak TURKOVAC aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2. doz aşıdan sonra en az 90 en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor.
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