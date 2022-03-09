TURKOVAC’ın Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başladı

Azerbaycan'da 4 farklı aşı kullanıldığını belirten Hasanov, "Dost ve kardeş Türkiye kendi aşısını üretti ve bu aşıyı etkin şekilde kullanıyor. Bugün Azerbaycan'da TURKOVAC'ın Faz-3 klinik çalışmasına start veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda hazır bulunan Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara da TURKOVAC'ın Türkiye'de yaygın olarak kullanıma girdiğini, yüksek ilgi görerek uygulandığını söyledi.

Kara, "Bu aşı, Kovid-19'la mücadelemizde bizin en etkili avantajlarımızdan biri. Aşımızın çalışmasının kardeş ülke Azerbaycan'da da yapılması hem bizim için hem Azerbaycan için uluslararası camiada güç kazandıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, TURKOVAC'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor.

Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3. doz olarak TURKOVAC aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2. doz aşıdan sonra en az 90 en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor.