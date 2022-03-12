Kiev’de neler oluyor? Sokaklarda durum ne?
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekatta 17. gün yaşanırken Kiev kapısına dayanan 64 kilometre uzunluğundaki dev Rus Konvoyu harekete geçti. Barikatlarla sokak savaşına hazırlanan Kiev sokaklarında son durum ne? Kiev’de bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Kiev dün geceden beri yine saldırıların hedefi olan nokta. Patlama sesleri gelemeye devam ediyor. Burada sirenler çalmaya devam ediyor. Rus ordusu Kiev'i kuşatmak ve almak için operasyonlarını sürdürüyor ancak Ukrayna ordusu karşılık vermeye çalışıyor.
Rus ordusu İrpin merkeze kadar gelmişti ancak geri çekilmeye başladı. Ama bu saldırıların sona erdiği anlamına gelmiyor, İrpin ve Bucha'da çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Sivil tahliyelerinin yapıldığı Bucha ateş altında.
Bağımsızlık Meydanı'nda barikatlar ve önlemler en üst seviyeye çıkmış durumda. Artık her noktada barikatlar ve kum torbaları yerleştirilmiş durumda. Binalar da askerler konuşlanmış durumda. Öte yandan Mariupol'de 300 bin sivilin tahliye edilmesi bekleniyor. Bunlarında arasında 80'den fazla Türk vatandaşı var.
Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin etrafında çatışmalar devam ediyor. Burada 30'a yakın kişi sığınaklarda bekliyor. Bunların içinde çocuklar da var. Ayrıca Melitopol kuşatılmış durumda ve Belediye Başkanı kaçırıldı."
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