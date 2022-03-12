Kiev’de neler oluyor? Sokaklarda durum ne?

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Kiev dün geceden beri yine saldırıların hedefi olan nokta. Patlama sesleri gelemeye devam ediyor. Burada sirenler çalmaya devam ediyor. Rus ordusu Kiev'i kuşatmak ve almak için operasyonlarını sürdürüyor ancak Ukrayna ordusu karşılık vermeye çalışıyor.