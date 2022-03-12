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Dinyeper Nehri üzerindeki köprülere patlayıcılar yerleştirildi! Ruslar girerse köprülere havaya uçurulacak

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 16:24
Rusya, Kiev’in kapısına dayandı ve çatışmalar İrpin ile Bucha giderek şiddetleniyor. Kiev için kritik hat olan İrpin’in geçilme riskine karşı Dinyeper Nehri üzerine patlayıcılar yerleştirildi. Eğer Ruslar buraya gelirse köprüler havaya uçurulacak. Sıcak bölgede bulunan Emine Kavasoğlu gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Kiev'de sokaklardaki durumu ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Kiev çevresine hava saldırıları düzenlenmeye devam ediyor. Ukrayna hava savunma sistemleri ile saldırıları karşılamaya çalışıyor. Ancak Ukrayna ordusunun asıl hazırlandığı nokta sokak savaşları.

Sokaklarda barikatlar kurulmuş durumda. Bu demir barikatlar tren raylarından yapıldı ve tankların geçişlerini bunlar engellemeyen yetiyor. Bunların hemen arkasında ise beton bariyer ve kum torbaları var.

Kiev bağlayan çok sayıda köprü var. Her bir köprünün ayaklarında patlayıcılar var. Rus ordusunun bölgeye yerleşmesiyle birlikte bu köprüler havaya uçurulacak. Bu şekilde Rus ordusunun önünü kesmeye çalışacaklar.

Şu anda buradaki köprülerden sadece bir tanesi açık diğerleri güvenlik gerekçesiyle kapatılmış durumda. Tabi saldırılar da devam ediyor siren sesleri yükseliyor. Kiev'in çevresinde patlama sesleri yükseldi."

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