Avrupa’da savaş başladı mı? Ukrayna ne kadar dayanacak?
Bir tarafta şiddetlenen çatışmalar diğer tarafta yaptırımlar. Rusya-Ukrayna savaşı giderek derinleşiyor. Rus birlikleri Kiev’in kapısı olarak söylenen İrpin’e girerken Harkov’da gece boyunca bombalar altındaydı. Peki Rusya nereye kadar girecek? Savaş ne zaman bitecek? Müzakerelerden sonuç çıkar mı? Güç haritası nasıl değişiyor? Batı-Rusya restleşmesi yeni bir dünyanın habercisi mi? Avrupa’da savaş başladı mı? Ukrayna ne kadar dayanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Coşkun Başbuğ'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Rusya başlangıçta 3 tane ana hedef seçti. Kiev başkent ve sembol yer, işin düğümleneceği ve sonuçlanacağı nokta. Karadeniz'e kıyı kent olan Odessa, Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı. Ağır sanayinin döndüğü Harkov, kritik noktalardan bir diğeri. Benim şeytan üçgeni olarak adlandırdığım bölge Rusya'nın ana hedefiydi.
Buranın alan olarak kontrol altına alınması Rusya'ya üstünlük sağlayacak. Rusya bunu Kiev noktasında başaramadı. Şu anda Rusya ordusu sınıfta kaldı. Dünyanın süper gücü olarak görülen Rusya'nın ordusunun Putin'in hesabına göre burayı 48 saat altında kontrol altına laması gerekirdi. Rusya ordusu fiyasko yaşadı.
Lojistik ikmal konusunda birlik koordinasyonda ve yönetim noktasında Rusya ordusu sınıfta kaldı. Ukrayna 1991 yılında bağımsızlığını kazanan 19996 yılında anayasasının ancak yapabilen bir devletin ordusu. Burada saatler içerisinde bitmesi gereken bir hedef olarak görüldü.
Ukrayna açısında şu anda harekat sıkıntılı gidiyor çünkü belli başlı bölgelerde alan kontrolünü sağlamayı başardı. Rusya eğer güneyde alan hakimeyetini genişletirse Ukrayna için asıl sıkıntılı günler başlıyor denebilir. Burada Dinyeper Nehri'nin doğusu-batısı gibi bir denklemden bahsediliyor ama bence Rusya'nın amacı Ukrayna'nın tamamı.
Türkiye bu konuda en doğru yolu ilerliyor. Savaş konusunda öyle hassa bir çizgide olmanız gerekiyor ki biraz ileri gitseniz olayların içerisinde bulursunuz kendinizi. Biz ne Ukrayna'dan vazgeçiyoruz ne de Rusya'dan. İkisi de aile apartmanında komşuluk yaptığım ülkeler.
Burada Ukrayna üzerinde yürüyen bir küresel durum söz konusu. Türkiye bölgesel ve küresel durumu karşı hareket ediyor. Bölgede Rusya-ABD arasında sinsi bir savaş yürüyor. ABD burada bir tuzak kurdu ve Rusya o tuzağın içine düştü. Rusya'nın hesap edemediği husus ordusunun şu anki acizliği. Putin'i burada tek yanıltan o yani ava giderken avlanan bir lider tablosunu burada net görebiliriz."
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