Avrupa’da savaş başladı mı? Ukrayna ne kadar dayanacak?

Burada Ukrayna üzerinde yürüyen bir küresel durum söz konusu. Türkiye bölgesel ve küresel durumu karşı hareket ediyor. Bölgede Rusya-ABD arasında sinsi bir savaş yürüyor. ABD burada bir tuzak kurdu ve Rusya o tuzağın içine düştü. Rusya'nın hesap edemediği husus ordusunun şu anki acizliği. Putin'i burada tek yanıltan o yani ava giderken avlanan bir lider tablosunu burada net görebiliriz."

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