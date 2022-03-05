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Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor? A Haber yayınında açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor? A Haber yayınında açıkladı

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bulunan EkoAvrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu A Haber yayınında bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Rus gemilerinin Odessa sahiline yakın bölgelerde beklediğini söyleyen Hacıoğlu, Ukrayna'da devletin kimlere silah dağıttığına ilişkin "Silah kullanmayı bilmeyen askerlik yapmamış kişilere silah vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

EkoAvrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE RUS FÜZELERİ VURULDU

Odessa'da şu an durum sakin. Askerler yerlerini aldı ve şu an beklemede. Odessa'ya Ruslar daha önce atak yaptılar. Hava savunma sistemi Rus füzelerini vurdu, sahilden girmeye çalıştıklarında ise 6 hucüm botu batırıldı.

RUSYA BEKLEMEYE GEÇTİ

İkinci gün Odessa'ya da niyetlendiler ama savunmayı görünce durdular sanırım. Ya da beklemeye geçtiler.

DENİZ TARAFINDA RUS GEMİLERİ BULUNUYOR

Odessa deniz tarafında Rus gemileri bulunuyor. Ama çevresinde şu an durum sakin. Ukrayna halkı devletinin yanında duruyor.

DEVLET KİMLERE SİLAH VERİYOR?

Ukrayna devleti Ruslar şehir içine girdiğinde halka dağıtıyor. Ama bu silahlar herkese verilmiyor tabi. Silah kullanmayı bilmeyen askerlik yapmamış kişilere silah vermiyorlar.

MARKETLERDE DURUM NASIL?

Marketlerde sorun yok. Alkol satışı yasak şu an. Ama şu an bir kıtlıktan söz edemeyiz.

Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor? RUS GEMİLERİ ODESSA YAKINLARINDA! UKRAYNA DEVLETİ KİMLERE SİLAH VERİYOR?

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