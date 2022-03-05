Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor? A Haber yayınında açıkladı

HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE RUS FÜZELERİ VURULDU

Odessa'da şu an durum sakin. Askerler yerlerini aldı ve şu an beklemede. Odessa'ya Ruslar daha önce atak yaptılar. Hava savunma sistemi Rus füzelerini vurdu, sahilden girmeye çalıştıklarında ise 6 hucüm botu batırıldı.