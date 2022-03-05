Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor? A Haber yayınında açıkladı
Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bulunan EkoAvrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu A Haber yayınında bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Rus gemilerinin Odessa sahiline yakın bölgelerde beklediğini söyleyen Hacıoğlu, Ukrayna'da devletin kimlere silah dağıttığına ilişkin "Silah kullanmayı bilmeyen askerlik yapmamış kişilere silah vermiyorlar." ifadelerini kullandı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE RUS FÜZELERİ VURULDU
Odessa'da şu an durum sakin. Askerler yerlerini aldı ve şu an beklemede. Odessa'ya Ruslar daha önce atak yaptılar. Hava savunma sistemi Rus füzelerini vurdu, sahilden girmeye çalıştıklarında ise 6 hucüm botu batırıldı.
RUSYA BEKLEMEYE GEÇTİ
İkinci gün Odessa'ya da niyetlendiler ama savunmayı görünce durdular sanırım. Ya da beklemeye geçtiler.
DENİZ TARAFINDA RUS GEMİLERİ BULUNUYOR
Odessa deniz tarafında Rus gemileri bulunuyor. Ama çevresinde şu an durum sakin. Ukrayna halkı devletinin yanında duruyor.
DEVLET KİMLERE SİLAH VERİYOR?
Ukrayna devleti Ruslar şehir içine girdiğinde halka dağıtıyor. Ama bu silahlar herkese verilmiyor tabi. Silah kullanmayı bilmeyen askerlik yapmamış kişilere silah vermiyorlar.
MARKETLERDE DURUM NASIL?
Marketlerde sorun yok. Alkol satışı yasak şu an. Ama şu an bir kıtlıktan söz edemeyiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor?
- Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
- Emekli ikramiyesi artıyor... 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret detayı gündemde
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM duyurular...
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
- SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
- Cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?
- AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 açık lise sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- 5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!