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Sivillerin tahliyesi sırasında bombalama ne anlama gelir? Ukrayna’nın Karenizle bağlantısı kesilir mi?

A Haber
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Giriş: 06.03.2022 16:03
Bugün A Haber ekibi sivillerin tahliyesi sırasında Bucha'da bombardımana şahit oldu. Dün de Mariupol'den tahliye başladıktan 40 dakika sonra bombardıman nedeniyle tahliyeler durmak zorunda kalmıştı. Öte yandan Ukrayna'nın Karadeniz'deki bağlantısını kesebilmek için Rus güçlerinin güney cephesine odaklandığı belirtiliyor. Peki sivillerin tahliyesi sırasında bombalama ne anlama gelir? Rusya Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısını keserse bunun Karadeniz'deki etkisi ne olur? Bu gelişmeler ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
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