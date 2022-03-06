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A Haber ekibinin yanına bomba düştü | Sivil tahliyesinde bombardıman ne demek? Rusya nereye kadar ilerleyecek?

A Haber
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Giriş: 06.03.2022 12:58
Rusya, Kiev’i düşürmek için adım adım ilerliyor. İrpin’e giriş yapan Rus zırhlıları kameralara yansırken çatışmalar şiddetleniyor. Bucha’dan kaçıp İrpin üzerinden Kiev’e ulaşmaya çalışan sivillerin tahliyesi sırasında topçu atışları meydana geldi ve bombalarda biri A Haber ekiplerinin yanına düştü. Peki sivil tahliyesi sırasında topçu atışları ne anlama geliyor? Kiev nereye kadar dayanacak? Rusya savaş suçu mu işliyor? Putin ve Zelenskiy’nin açıklamaları ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkileri ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın öne çıkan ifadeleri:

"İrpin'de köprünün patlatılması Kiev'in savunulmasıyla ilgili. Ukrayna Hava Kuvvetleri yeterli olmadığı için bir şekilde kara savunmasına geçmek istiyorlar. Bu da bir yıpratma harbine sebebiyet veriyor. Kiev, Dinyeper Nehri üzerine iki tarafa kurulmuş tarihi bir şehir olması sebebiyle savunulması da zor bir nokta. Sivillerin yaya kaçışı bu nehir üzerindeki köprülerin vurulmasında kaynaklanıyor.

Burada siviller geçişi sırasında yapılan topçu atışları uluslararası hukuka aykırı ve savaş suçu aslında. Tahliye yapılırken sivillere ateş edilmesi yasak. Bu durumlar ileride Rusya'nın başını ağrıtacaktır. Emine Kavasoğlu'na dikkat etmek gerekiyor. Görüldüğü gibi bu bombalar basın felan ayırmıyor. Onun da çok dikkat etmesi gerekiyor.

ABD ve Batı basınına göre Zelenskiy, ülkeyi terk edecek ve dışarıdan bir hükmet olacak. Fransa örneğinde olduğu gibi sonradan gelip yönetecek. Proşenko'nun da ülkeyi terk etme hazırlığı var. ZElenskiy'nin tabi NATO açıklaması var. Onlar yüzünden bunların başlarına geldiğini ifade etti. Diğer ifadesi de halka 'saldırın' sözleri. Siviller bu noktada Rus askerlerinin önüne çıktı.

Kremlin'in hesabının ters olduğunu görüyoruz. Ruslara karşı çiçekle karşılama değil direniş var. Direniş uzadıkça harp uzuyor ve Rusya'nın kayıpları da buna bağlı olarak artıyor. Tanklarını, askeri araçlarını, savaş uçaklarını ve helikopterlerini kaybediyor.

Bu kayıplar, Rusya'nın dünya süper güç olma prestijini ciddi şekilde sarsıyor. Lojistik destek hataları ortaya çıkıyor. Burada askerlerin de yapmış olduğu hatalar Rusya'nın hanesine eksi olarak yazılıyor. Bu sırada Putin'nin "NATO'nun uçuşa yasak bölge kararı savaş ilanıdır." demesi oldukça dikkat çekici."

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