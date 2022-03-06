Türk kameraman İrpin’de mahsur kaldı! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı

Bu evde 5 kişilik bir Ukrayna ailesi var. Elektrik, su, yeme-içme hiçbir şey yok. Şu anda dışarıda çok ciddi bir bombardıman var. Sokaklarda cesetler de var. Biz sabah saatlerinde durumu öğrenmek için dışarı çıktık. Yolda sivil araçların camlarının kurşunlandığını gördük, içinde cesetler var.