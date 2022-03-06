Türk kameraman İrpin'de mahsur kaldı! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Kiev’e giden yolda kritik nokta olan İrpin’de sıcak çatışmalar devam ediyor. Rus zırhlı araçları, İrpin sokaklarına girerken Bölgede iki ateş arasında mahsur kalan ve sığındıkları evde kurtarılmayı bekleyen Al Araby kameramanı Habib Demirci yaşadıklarını A Haber’de anlattı.
Habib Demirci'nin canlı yayında anlattıkları:
"Dün sabah saatlerinde bölge yaşananları aktarmak için Türkiye temsilcimizle birlikte İrpin'e geldik. Burada çekimleri tamamladıktan sonra Rus askerleri geldi. Biz de buradan ayrılmak için geldiğimiz istikamete yöneldik.
Bu sırada karşımıza Rus ordusu çıktı. Yaklaşık olarak 30 tane tank vardı. Yolumuzu kestiler ve bizde durmak zorunda kaldık. Üzerimize ateş açıldı. Uyarı atışı yapıldı biz de geri gitmek zorunda kaldık. Bu sefer Ukrayna ordusu bize uyarı atışı yaptı.
Burada bizim aracımıza mermiler isabet etti. İki ateş arasında kalınca boş arazide bulunan binaların arasına girdik. Burada evlerin tamamı boş. Sadece bir evde insanlar vardı biz de kapıyı çaldık ve sığınma talep ettik.
Bu evde 5 kişilik bir Ukrayna ailesi var. Elektrik, su, yeme-içme hiçbir şey yok. Şu anda dışarıda çok ciddi bir bombardıman var. Sokaklarda cesetler de var. Biz sabah saatlerinde durumu öğrenmek için dışarı çıktık. Yolda sivil araçların camlarının kurşunlandığını gördük, içinde cesetler var.
Bölgede hala silah sesleri var. Şu anda bizim olduğumuz ev güvenli. Ancak hemen binanın önünde ciddi bir çatışma söz konusu. Biz büyükelçimize ulaştık. Dün gece geç saatlerde bize yanıt verdi. O da sağ olsun bize yanıt verdi."
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