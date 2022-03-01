Şehir savaşında kim kazanır? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? NATO mu Rusya mı?

İşte tüm bunlardan sonra Rus ordusunun başarılı olup olmadığını söyleyeceğiz. Savaş bilgisayar oyunlarındaki gibi ya da TV ekranlarındaki gibi bir şey değil. Ne kadar güçlü olursa olsun bir ordunun yapabileceği en zor şey. Burada sadece düşmanla mücadele yok. Doğayla, zamanla ve kendi korkularınızla mücadele ediyorsunuz. Muharebe karma karışık bir durumdur.