01 Mart 2022, Salı
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TBMM'de Ukrayna oturumu! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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TBMM’de Ukrayna oturumu! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.

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