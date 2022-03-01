Kiev sokaklarında siren sesleri! Kum ve demirden barikatlar kuruluyor! Özel kuvvetler bölgede yerini aldı! A Haber'den Emine Kavasoğlu son durumu paylaştı
Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev şehrini vuracağını açıklamasının ardından A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'deki son gelişmeleri canlı yayında paylaştı. Kavasoğlu bölgede üst üste patlamaların yaşandığını söylerken, şehrin sokaklarındaki yollarda kum ve demir barikatların kurulduğunu ifade etti. Kavasoğlu ayrıca özel kuvvetlerin de şehrin çeşitli yerlerine yerleştiği ve siperler oluşturduğunun altını çizdi. İşte Rusya - Ukrayna savaşında son durum...
KUM YIĞINLARIYLA ENGELLEME ÇABASI
Bölgede patlama sesleri duyuluyor. Günlerdir bu noktalardan yayın yapıyoruz ama askeri sokakta hiç görmüyorduk. Ama bugünden itibaren Mariinskyi Sarayı'na çıkan yolların önüne kum yığınları ve demir setler konuluyor.
ÖZEL BİRLİKLER KIEV SOKAKLARINDA
Rus ordusu Kiev'deki sivillerin bölgeden çıkmasını istemişti. Bugün artık bu hareketlilği yüksek seviyede hissediyoruz. Özel birlikler de Kiev'in ana sokaklarındaki yerini aldı.
ÇOK SAYIDA SİVİL KAYIP YAŞANABİLİR
Rusya'nın "Kiev'i vuracağız" açıklamasının ardından bölgede kırmızı alarm verildi. Olası bir saldırı olursa çok sayıda sivil kaybı da yaşanabilir. Çünkü bu bölgede çok sayıda sivil yaşıyor.
İKİ NOKTA DA BİRBİRİNE ÇOK YAKIN
BM'nin açıklamasına göre 540 sivil kayıp. Kapatılan bölgede Ukrayna Parlamento binası ve Başkanlık Sarayı bulunuyor. Birbirine çok yakın iki noktadan bahsediyoruz.
ASKERLER SİPER KAZIYOR
Şu ana kadar Kiev'in ana meydanını hiç böyle görmemiştik. Ama bugün kumdan ve demirden bariyerler kuruldu. Askerler siperlerini hazırlıyor. Metrolar da da çok sayıda asker bulunuyor. Metrolara da siperler kuruluyor.
YENİ PATLAMALAR YAŞANIYOR
Az önce patlamaların başladığını söylemiştim ve an itibariyle bölgede çok sayıda siren sesleri yükseliyor.
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