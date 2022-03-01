Kiev sokaklarında siren sesleri! Kum ve demirden barikatlar kuruluyor! Özel kuvvetler bölgede yerini aldı! A Haber’den Emine Kavasoğlu son durumu paylaştı

ASKERLER SİPER KAZIYOR

Şu ana kadar Kiev'in ana meydanını hiç böyle görmemiştik. Ama bugün kumdan ve demirden bariyerler kuruldu. Askerler siperlerini hazırlıyor. Metrolar da da çok sayıda asker bulunuyor. Metrolara da siperler kuruluyor.