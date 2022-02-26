Ukrayna’da siviller cepheye iniyor! Lviv’de halka silahlar dağıtılıyor
ÖZEL HABER A Haber
Rusya’nın Ukrayna karşı başlattığı harekat 3 gündür devam ediyor. Kiev etrafında çatışmalar yoğunlaşırken A Haber bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Lviv’de A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, cepheye giden sivillerle görüştü.
Ukraynalılar Rusya karşı kararlı şekilde ülkelerini savunacaklarını söylüyorlar. Tüm siviller silah alıyor. Mücadele etmek için bunu yapıyorlar.
A Haber mikrofonlarına konuşan Ukrayna vatandaşı:
"Biz ülkemizi savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Bütün dünyayı da bizim yanımıza bekliyoruz. İnsanlığa karşı savaş açan Putin'e karşı gelmek istiyoruz. Hep birlikte Putin'in karşısında durmak zorundayız ve dünyadan yardım bekliyoruz.
Biz silah, çelik yelek ne olursa dünyadan yardımlarını bekliyoruz. Dünyanın bize yapacağı yardımlardan mutlu oluruz. Şu anda bize Avrupa'dan biz yardım gelmedi, kendi kendimiz savunuyoruz. Avrupa'dan da yardım bekliyoruz. Biz gerektiği kadar kendimizi savunacağız."
Sivil halkın silahı
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