Ukrayna’da siviller cepheye iniyor! Lviv’de halka silahlar dağıtılıyor

Biz silah, çelik yelek ne olursa dünyadan yardımlarını bekliyoruz. Dünyanın bize yapacağı yardımlardan mutlu oluruz. Şu anda bize Avrupa'dan biz yardım gelmedi, kendi kendimiz savunuyoruz. Avrupa'dan da yardım bekliyoruz. Biz gerektiği kadar kendimizi savunacağız."