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Ukraynalı kadının Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı! "Cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Ukraynalı kadının Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı! Cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürürken Ukraynalı bir kadın ile Rus askerin konuşması sosyal medyayı salladı. "Burada tatbikat yapıyoruz" diyen Rus askere, Ukraynalı kadın, "İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın Henichesk kentinde, Ukraynalı bir kadının Rus askerine tepki göstermesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda, Ukraynalı kadın Rus askerin karşısına dikilerek, "Silahları ve bombaları bırakın" diyerek meydan okuyor.

"NE İŞİNİZ VAR BURADA?"

Ukraynalı kadın ile işgalci Rus askeri arasında gerçekleşen tarihi konuşmada, şu ifadeler kullanıldı:

Kadın: Siz kimsiniz acaba?
Asker: Burada tatbikat yapıyoruz. Lütfen şu tarafa gidin.
Kadın: Tatbikat yapıyorsunuz demek!
Asker: Evet.
Kadın: Ne tatbikatıymış bu? Rus musunuz siz?
Asker: Evet.
Kadın: O zaman burada işiniz ne?
Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.
Kadın: İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir.
Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz. Durumu tırmandırmayalım. Lütfen.

SİZ DÜŞMANSINIZ
Kadın: Hangi durumu tırmandırmayacakmışız?
Asker: Lütfen. Durumu tırmandırmayalım. Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.
Kadın: Beyler, beyler. Cebinize çekirdek koyun.
Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.
Kadın: Anladım. Cebinize çekirdek koyun, cebinizde o çekirdeklerle bu topraklara düşeceksiniz. Benim toprağıma geldiniz. Anlıyor musunuz? İşgalcisiniz.
Asker: Peki.
Kadın: Düşmansınız.
Asker: Evet.
Kadın: Ve şu andan itibaren lanetlisiniz. Size diyeceğim budur.

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