Ukraynalı kadının Rus askerine yanıtı sosyal medyayı salladı! "Cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir"

"NE İŞİNİZ VAR BURADA?"

Ukraynalı kadın ile işgalci Rus askeri arasında gerçekleşen tarihi konuşmada, şu ifadeler kullanıldı:

Kadın: Siz kimsiniz acaba?

Asker: Burada tatbikat yapıyoruz. Lütfen şu tarafa gidin.

Kadın: Tatbikat yapıyorsunuz demek!

Asker: Evet.

Kadın: Ne tatbikatıymış bu? Rus musunuz siz?

Asker: Evet.

Kadın: O zaman burada işiniz ne?

Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.

Kadın: İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir.

Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz. Durumu tırmandırmayalım. Lütfen.