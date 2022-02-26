A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınağa girdi! Putin detayı dikkat çekti!
Ukrayna'nın Lviv şehrinde İkinci Dünya Savaşından kalma bir sığınağa giren A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki gelişmeleri paylaştı. Sali, sığınağın aynı zamanda bir müze olarak da kullanıldığını söylerken, Putin'in resminin olduğu kum torbasının insanlar tarafından yumruklanabildiğini ifade etti. İşte Ukrayna'da bulunan ve 2. Dünya Savaşından kalan sığınak...
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA SIĞINAK
Sirenler çaldığından insanlar buraya indi. Burada çok sayıda kitap var. Olası bir füze saldırısından korunmak için insanlar buradan kat kat aşağıya iniyor.
PUTIN'IN RESMİNİ YUMRUKLUYORLAR
Burası şu an bir kafe olarak kullanılıyor. Aynı zamanda saldırı durumunda da buraya geliyorlar. Gerçekten inanılmaz bir yer. İkinci Dünya Savaşından kalan üniformalar var. Üzerinde Putin'in resimleri olan kum torbaları var insanlar bunları yumrukluyor.
AYNI ZAMANDA MÜZE OLARAK KULLANILIYOR
İkinci Dünya Savaşında kullanılmış silahlar da burada sergileniyor. Çeşitli roketatarlar da mevcut. Burası aynı zamanda bir müze olarak da kullanılıyor.
YAKALANAN ESİRLER HÜCREDE TUTULUYORDU
İletişim için kullanılan çok sayıda cihaz var. Oldukça labirenti andıran bir yer. Yakalanan esirlerin kapatıldığı yer de bulunuyor. Küçük bir hücre odasını andırıyor.
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