A Haber Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınağa girdi! Putin detayı dikkat çekti!

PUTIN'IN RESMİNİ YUMRUKLUYORLAR

Burası şu an bir kafe olarak kullanılıyor. Aynı zamanda saldırı durumunda da buraya geliyorlar. Gerçekten inanılmaz bir yer. İkinci Dünya Savaşından kalan üniformalar var. Üzerinde Putin'in resimleri olan kum torbaları var insanlar bunları yumrukluyor.