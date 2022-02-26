Ukrayna Parlamento Üyesi Mezentseva A Haber’de! Kiev’de Rus güçlerinin ilerleyişi sürüyor mu?

Biz en sonuna kadar savaşacağız. Burası bizim toprağımız. Bu bizim hakkımız. Bizler Ukrayna halkı ve özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Biz sadece barış ve güvenlik istiyoruz. Biz kazanacağız. Türk hükümetine bize verdikleri destek için teşekkür ederiz."

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