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Ukrayna Parlamento Üyesi Mezentseva A Haber'de! Kiev'de Rus güçlerinin ilerleyişi sürüyor mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Ukrayna Parlamento Üyesi Mezentseva A Haber’de! Kiev’de Rus güçlerinin ilerleyişi sürüyor mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladımır Zelenskiy, bugün sabahın erken saatlerinde ofisinin önünden bir video çekti, "Silahları bırakmayacağız." dedi. Peki Kiev'de son durum ne? Ukrayna halkı Rus güçlerine karşı nasıl direniyor? Başkent Kiev'de mücadele nasıl devam ediyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ukrayna'dan Parlamento Üyesi Maria Mezentseva değerlendirdi.

Ukrayna'dan Parlamento Üyesi Maria Mezentseva 'nın açıklamaları:

"İnsanlarımız bombalara karşı gündüz veya gece güvenli yerlerde geçiriyor. Sitelerinin veya evlerinin bodrumlarına indiler. Özel sesler çalındı ve onlara ne yapacaklarına söylendi. Artık insanlarımız gece saatlerinde bir roket saldırısı olma ihtimalini biliyor.

Şu anda A Haber'de gösterilen ve vurulan bloklar Kiev'in dışındaki alanlar. Burası bir havalimanı civarı ve 2 gün öncede hedef alındı. Bize son gelen bilgilere göre burada hayatını kaybeden olmadı. Burada Rus tarafı roketlerin yakalanması için sistemlerin altında uçuyor ve buraları vuruyor. Bunun kasıtlı yapıldığını anlıyoruz.

Ama bu görüntülere karşı Rus yetkililer sivilleri hedef alamadıkları söylüyorlar. Görüntülerde de bunlar net şekilde görünüyor. Ben Harkiv'den geliyorum ve oraya ulaşamıyorum.

Şehir girişleri bloke edilmiş durumda. Dün Simski bölgesinde bir anaokulunu hedef aldılar. Bu saldırıda 3 tane çocuk öldü.

Putin'in onların gözlerine bakmasını isterdim ya da ailelerinin yüzüne bakmasını isterdim. Neden bunu yaptığını açıklamasını isterdim. Ukrayna halkı barış istiyor. Bu savaşın 3. günü değil 8. yılı artık.

Biz en sonuna kadar savaşacağız. Burası bizim toprağımız. Bu bizim hakkımız. Bizler Ukrayna halkı ve özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Biz sadece barış ve güvenlik istiyoruz. Biz kazanacağız. Türk hükümetine bize verdikleri destek için teşekkür ederiz."

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