Dünya cesur Ukraynalı askerlerini konuşuyor: Biri köprüyü kendisiyle birlikte havaya uçurdu diğeri Rus konvoyunun önüne tek başına geçti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Vitaliy Skakun adlı bir askerin, düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurduğunu duyurdu. Orduda mühendis olan Skakun'un köprüden ayrılamadan havaya uçtuğu belirtildi. Skakun'un yaptıkları ülkede gündem oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu kahramanlığından ötürü askere kahramanlık nişanı verileceğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna'da Rus askeri konvoyunu engellemeye çalışan bir adamın görüntüsü internette viral oldu. Akıllara Tiananmen Meydanı'nda tank hattını bloke eden 'Meşhul asi'yi getiren adamın videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
Tüm dünya Rus ordusunun Ukrayna topraklarına başlattığı saldırıya kilitlenmiş durumda. Ukrayna askerleri ülkenin her noktasında Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için direnişini sürdürürken, bu direniş içinden sıyrılan ve film senaryolarına konu olacak hikâyeler basında kendine geniş yer bulmaya başladı.
Karadeniz'de bulunan ve 17 hektarlık alana sahip olan Yılan Adası'nı savunurken hayatını kaybeden 13 Ukrayna askerinin ardından benzer bir direniş hikâyesi de Azak Denizi'nin kıyısında yaşandı. Kırım ve Ukrayna ana karası arasında geçişleri sağlayan Henichesk Köprüsü'nü Rus ordusunun kullanmasını engellemeye çalışan ordu mühendisi Vitaly Skakun, köprüyü kendisiyle birlikte havaya uçurdu.
Ukrayna ordusuna bağlı özel birlikler ülkenin birçok noktasında Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Özel Kuvvetler bünyesinde görevli askerler Rus ordusunun lojistik sıkıntılar yaşaması için bazı bölgelerde köprüleri patlatıyor.
GENELKURMAY AÇIKLADI: GÖREVİ GÖNÜLLÜ OLARAK KABUL ETTİ
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre Kırım'dan Ukrayna ana karasına geçiş noktalarından biri olan Henichesk Karayolu Köprüsü, Rus ordusuna ait askeri araçlarının geçişini engellemek için patlatıldı. Köprüyü patlatma görevini gönüllü olarak kabul eden ordu mühendisi Vitaly Skakun, görevini tamamladıktan sonra geri çekilmeye zaman kalmadığı için köprüyle birlikte kendini de patlattı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Vitaly Skakun'un kendini kahramanca feda ettiğini resmi hesabından duyurduğu paylaşımda, "Kardeşimizin kahramanca eylemi düşmana ait tankların topraklarımıza girmesini yavaşlattı. Düşmanın harekât planı bozuldu ve bizim yeni bir savunma hattı kurmamızı sağladı" sözleriyle duyurdu.
KAHRAMANLIK NİŞANI VERİLECEK
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, askere kahramanlık nişanı verilmesi için Rusya Genelkurmay Başkanlığı'na başvuru yapıldığını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Vitaly Skakun'un hayatını kaybettiğine yönelik yaptığı paylaşımda, "Rus işgalciler, bilin ki dünya ayaklarınızın altında yanacak! Sizinle hayatta olduğumuz sürece savaşamaya devam edeceğiz!" şeklinde Rus askerlerine gözdağı verdi.
YILAN ADASI'NDA DİRENEN 13 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz açıklarında bulunan ve Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'nda Rus donanmasına karşı direnen ve saatlerce süren çatışmanın ardından hayatını kaybeden 13 Ukrayna askere de kahramanlık nişanı verileceğini açıkladı.
Zelenski, "Adada bulunan bütün askerlerimiz kahramanca savaştı ve ülkeleri için öldüler. Onları kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" ifadelerini kullandı.
Yılan Adası'nda bulunan askeri tesiste görev yapan 13 Ukrayna askeri, Rus donanmasına ait savaş gemisinden gelen 'Teslim ol' çağrılarına sert şekilde karşılık vermiş ve çıkan çatışma sonucunda hepsi hayatını kaybetmişti.
ASKERİ KONVOYUN ÖNÜNE TEK BAŞINA GEÇTİ
Ukraynalı Haber kuruluşu HB tarafından paylaşılan otuz saniyelik görüntüde askeri araç konvoyunun önünde duran bir adam görülüyor. Araçlar yola devam etmek isterken adam sağa sola hareket ederek ilerlemelerini engellemeye çalışıyor. Hatta tam bu sırada araçlardan biri geçmek için yoldan çıkıyor.
Videonun nerede çekildiği belli değil. Konvoyda 10'dan fazla araç var ve birçoğunun yan taraflarına çizilmiş "Z" sembolü dikkat çekiyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI
Rus askeri konvoyunu engellemeye çalışan Ukraynalı adamın görüntüsü internette viral oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
AKILLARA TİANANMEN MEYDANI'NDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GETİRDİ
Cesur adamın görüntüsü yıllar önce Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki tankların önünde duran, kimliği belirlenemediği için 'Meçhul Asi' diye bilinen adama benzetildi.
Serbest gazeteci Henry Langston, "İnanılmaz derecede cesur Ukraynalı, tıpkı Tiananmen Meydanı'ndaki 'Meçhul Asi' gibi vücuduyla araçları bloke ederek Rus askeri konvoyunu durdurmaya çalışıyor" dedi.
5 Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'nda Tank hattını bloke eden 'Meşhul asi'
SEMBOL HALİNE GELEN KARE
1989'da Çin hükümetinin demokrasi yanlısı protestoları acımasızca bastırmasının ardından çekilen görüntü o günden beri otoriter rejime karşı bir meydan okuma sembolü haline geldi. Time dergisi fotoğrafı tüm zamanların en etkili 100 görüntüsünden biri olarak seçti.
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