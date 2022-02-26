Dünya cesur Ukraynalı askerlerini konuşuyor: Biri köprüyü kendisiyle birlikte havaya uçurdu diğeri Rus konvoyunun önüne tek başına geçti

Karadeniz'de bulunan ve 17 hektarlık alana sahip olan Yılan Adası'nı savunurken hayatını kaybeden 13 Ukrayna askerinin ardından benzer bir direniş hikâyesi de Azak Denizi'nin kıyısında yaşandı. Kırım ve Ukrayna ana karası arasında geçişleri sağlayan Henichesk Köprüsü'nü Rus ordusunun kullanmasını engellemeye çalışan ordu mühendisi Vitaly Skakun, köprüyü kendisiyle birlikte havaya uçurdu.

Ukrayna ordusuna bağlı özel birlikler ülkenin birçok noktasında Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Özel Kuvvetler bünyesinde görevli askerler Rus ordusunun lojistik sıkıntılar yaşaması için bazı bölgelerde köprüleri patlatıyor.