Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum! Rusya ordusu Kiev’e girdi mi?

Başkent Kiev'de siren sesleri duyulurken, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine Rusya'nın asker indirdiği bildiriliyor. Lviv Belediye Başkanı, bölgede görevlendirilmiş 60 Rus askerinin, Ukrayna ordusu ile çıkan çatışmanın ardından geri çekildiğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, en kısa sürede Ukrayna'ya 200 adet Stinger uçaksavar füzesi göndereceğini bildirdi.

Hollanda Dışişleri ve Savunma bakanlarının meclise verdiği bilgiye göre, Ukrayna'nın bu yöndeki talebine 'silah ihracatı kriterlerine aykırı olarak istisnai durumlar göz önüne alınarak' kısa sürede yanıt verildi.