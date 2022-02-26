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Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum! Rusya ordusu Kiev'e girdi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum! Rusya ordusu Kiev’e girdi mi?

Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum nasıl? Rusya ordusu Kiev'e girdi mi? Rusya ordusunun Kiev yakınlarına gelmesiyle birlikte çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor. Kiev'de sokak çatışmalarının başladığı öğrenildi. Peki; Kiev düştü mü?

Rusya ordusu Kiev'e girdi mi? Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum! Çatışmalar Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Rus lider Putin, Ukrayna ordusuna yönetime el koyma çağrısı yapmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor.

KİEV ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Ukrayna, 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü bildiriyor. Başkanlık binasının dışından video mesaj paylaşan Zelenskiy, "Silah bırakmayacağız" dedi. Amerikan medyası, Washington'ın tahliye talebini Zelenskiy'nin reddettiğini yazdı.

Uluslararası haber ajansları neredeyse aralıksız şekilde Ukrayna'dan 'son dakika' koduyla haber servis ediyor, AFP dünyayı dehşete düşüren fotoğrafları geçti.

Başkent Kiev'de siren sesleri duyulurken, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine Rusya'nın asker indirdiği bildiriliyor. Lviv Belediye Başkanı, bölgede görevlendirilmiş 60 Rus askerinin, Ukrayna ordusu ile çıkan çatışmanın ardından geri çekildiğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, en kısa sürede Ukrayna'ya 200 adet Stinger uçaksavar füzesi göndereceğini bildirdi.

Hollanda Dışişleri ve Savunma bakanlarının meclise verdiği bilgiye göre, Ukrayna'nın bu yöndeki talebine 'silah ihracatı kriterlerine aykırı olarak istisnai durumlar göz önüne alınarak' kısa sürede yanıt verildi.

Ukrayna, Rusya saldırılarında aralarında üç çocuğun da bulunduğu 198 vatandaşının öldüğünü açıkladı.

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