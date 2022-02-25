Mahsur kalan Türk aileler A Haber’de! Polonya’ya ulaşma çalışıyorlar
Ukrayna’da bomba çatışma sesleri aralıksız olarak sürüyor. Kuzeyde füzeler, batı çatışmalar devam ediyor. Bölgede mahsur kalan Türkler A Haber’de yaşadıklarını anlattı ve Polonya’ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Lviv'den canlı yayına katılan Anıl Şahin:
"Dün ve bugün sabah kaldığımız otelde sirenle beraber uyandırılarak bir okulun sığınağına indirildik. Bunlar yaklaşık 2-3 saat kadar sürüyor. Daha sonra gelen siren sesiyle otel odalarımıza geri döndük. Ben eşim ve 9 aylık kızımla beraber turist olarak geldim.
Maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Burada insanlar kendilerini daha güvende hissediyor. Bizleri saat 10-7 arası dışarı çıkarmıyorlar. Burada insanları düne göre saha sakin gördüm. Dün kargaşa vardı, ATM'lerin önü doluydu ve herkes para çekmeye çalışıyordu. Marketler doluydu ve olağanüstü bir alışveriş durumu vardı.
Burada Ukraynalılarla görüştük. Buraya doğudan ve Kiev'den gelen insanlar var. Hepsi bir şekilde Polonya sınırına gitmeye çalışıyor. Burası oraya 60 kilometre uzaklıkta. Doğudan gelen insanlar gergin ama burada olanlar daha sakin."
Süleyman isimli vatandaşımızın anlattıkları:
"Biz sabah saatlerinde Kiev'den çıktık. Şu anda Lviv noktasına geldi. Biz Kiev'de havaalanına çok yakın bir yerdeydik. Dün gece oraya top atışları oldu. Biz bunlardan korktuk. Eşim ve çocukla beraber sabah erken saatlerde yola çıktık.
Biz 300 kilometre kadar yol geldik ve yollar gayet sakin. Kiev doğru tankların gittiğini gördük. Eğer Kiev'den Polonya tarafına gitmek isteyen varsa Kovel yolunu tercih edebilirler. Bu yol çok sakin eğer insanlarımız Polonya'ya gitmek isterlerse bu yolu kullanabilir.
Yol boyunca askeri bir müdahale ya da başka bir şeyle karşılaşmadım. Burada herhangi bir sıkıntı, şehir merkezinden uzak olduğumuz için rahat olabilir. Akın akın insanlar buradan gidiyor. Türk vatandaşlarının da bir an önce buradan çıkmasını istiyorum."
Süleyman beyin eşinin söyledikleri:
"Dün gece boyunca sorun yaşadık. Sürekli olarak bomba sesleri geldi. Bütün gece korku içinde uyuduk. Bizim askerlerimizin Kiev'e doğru gittiğini görmek bizleri biraz rahatlattı. Umuyoruz ki biz bu savaştan galip çıkacağız."
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