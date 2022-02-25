Mahsur kalan Türk aileler A Haber’de! Polonya’ya ulaşma çalışıyorlar

Maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Burada insanlar kendilerini daha güvende hissediyor. Bizleri saat 10-7 arası dışarı çıkarmıyorlar. Burada insanları düne göre saha sakin gördüm. Dün kargaşa vardı, ATM'lerin önü doluydu ve herkes para çekmeye çalışıyordu. Marketler doluydu ve olağanüstü bir alışveriş durumu vardı.