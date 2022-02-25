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Ukrayna’da patlamalar sürdü: Ölü ve yaralılar var! Rusya’nın kaybı neler?

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 09:19
Güncelleme:25.02.2022 09:23
Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri yükseliyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'de Rus uçağının düşürüldüğü ve bir binaya çarptığını açıkladı. Ayrıca Zaporijya kentinin de füzeyle hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Görüntüler başkent Kiev'de. Gökyüzünü aydınlatan patlama anları başkent Kiev'den. Yerel saatle 04.20'den yaşanan patlama anları kameraya böyle yansıdı. Şiddetli patlamayla gece adeta gündüze döndü.

Görüntüler büyük korkuya neden oldu. Görüntülerden kısa süre sonra ise Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev üzerinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Düşen uçağın bir binaya çarptığını açıkladı.

Bölgede gerilim üst düzeye çıktı. Bu arada Zaporijya kenti füzeyle hedef alındı. Ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı Rus ordusunun toplam kaybını açıkladı. Açıklamaya göre 7 Rus uçağı 6 helikopter 30'dan fazla tank 30 zırhlı araç imha edildi. Yaklaşık 800 Rus askeri de etkisiz hale getirildi.

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