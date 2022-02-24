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Odessa’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de sokaklarda yaşananları anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Odessa’da neler oluyor? Türk iş insanı A Haber’de sokaklarda yaşananları anlattı

Odessa’da bulunan iş insanı Hamza Atam sokaklardaki durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Hamza Atam, “Odessa’nın merkezine yakın bir yerdeyim. Otobüs terminalindeyim. Şu anda şehri terk ediyorlar. Buradan gidenlerde Ukraynalı değil” dedi.


Hamza Atam'ın canlı yayında aktardıkları:

"Buradan gidenler Moldova uyrukları ve diğer ülke vatandaşları. Şu anda ben bir otobüs terminaliyim. Otobüsler burada 20-30 sefer yapmış durumdalar. İnsanlar kuyruklar halinde burada bekliyor.

Burada Ukrayna vatandaşları yok. Burada bulunan otobüslerle ülkelerine doğru yola çıkıyorlar. Odessa'da kısa aralıklarla bomba sesleri geliyor. Biraz uzak mesafeden ama hissedilir şekilde geliyor bu sesler. Bombalama sabah 5 saatlerinde başlıyor.

Bizlerde burada Dışişleri'nden gelecek tahliye haberini bekliyoruz. Otobüs terminalinde yoğunluk var. Otobüsler dolu oluyor ve ayakta giden yolcular var. Bunlar daha çok Polonya ve Moldovya ülkerinin vatandaşları."

Otobüs terminalinden görüntü

Otobüs terminalinden görüntü

Otobüs terminalinden görüntü

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