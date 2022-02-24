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Ukrayna-Rusya savaşının ekonomiye etkisi ne olur? Rusya ekonomisi nasıl etkilendi?

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 12:14
Güncelleme:24.02.2022 12:18
Rusya’nın Ukrayna’ya 4 cepheden savaş açmasının ardından gözler ekonomik verilere çevrildi. Altın ve petrol fiyatları yükselişe geçti. Rus borsası yüzde 45 değer kaybetti, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 7 değer kaybetti. Peki Rusya’yı durduracak ekonomik kararlar neler olur? Ekonomiler harekattan nasıl etkilenir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.
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