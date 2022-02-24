Harkov’da bulunan Türk vatandaşı A Haber’de seslendi: 1 aylık bebeğim var yardım edin

Bir aylık bir bebeğim var. Bomba sesiyle biz bile korkuyorken çocukların burada çok büyük travma yaşayacağını düşünüyorum. Eşim Ukraynalı. Bizim gerekli Ukrayna makamlarına başvurduk ama sıkıntılardan dolayı, son zamanlardaki siber saldırılardan dolayı sistemler tıkandı."

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