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Harkov’da bulunan Türk vatandaşı A Haber’de seslendi: 1 aylık bebeğim var yardım edin

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Harkov’da bulunan Türk vatandaşı A Haber’de seslendi: 1 aylık bebeğim var yardım edin

Harkov’da bulunan iş insanı Murat Aydın A Haber canlı yayınında bölge yaşananları anlattı. Murat Aydın, “Şu anda burada çok büyük bir patlama oldu. Gün boyunca bu patlamalar yaşandı. Buradan halkın çantalarını alıp sığınaklara kaçtığını görüyoruz.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna harekatından sonra haber nöbetine kesintisiz devam eden A Haber canlı yayınlarla bölgede olan bitenleri aktarıyor. Bölgeden insanlarla ve Türk vatandaşlarıyla son durumu anlık olarak takip ediliyor.

Son olarak A Haber canlı yayınına katılan iş insanı Murat Aydın yeni doğmuş bir bebeğini olduğunu ve yardım istediğini aktardı. Murat Aydın'ın canlı yayında aktardıkları:

"Bölgede insanlar korkuyor. Burada durumumuz kritik. Devletimizden bizim buradan tahliyemiz için temaslarda bulunmasını istiyoruz. Burada arkadaşlarımız var ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evde mi kalmalıyız yoksa dışarı mı çıkmalıyız? Bunları bilmek istiyoruz.

Bölgeden dumanlar yükseliyor ve durumuzdan endişeliyiz. Evimize çok yakın bir bölgede şiddetli bir patlama gerçekleşti. Burada belirli aralıklarla 6-7 bomba sesi duyuyoruz. Biz zaten Rusya-Belarus otoyolu yakınındayız.

Bizim buradan acilen tahliye edilmemiz gerekiyor. Bir ay önce bir kız çocuğum oldu. Ukrayna makamlarında sıkıntı vardı. Onun evraklarını alıp buradan çıkış yapamadık. Doğum belgesini almakta zorlandık. A Haber aracılığıyla yardım istiyoruz.

Bir aylık bir bebeğim var. Bomba sesiyle biz bile korkuyorken çocukların burada çok büyük travma yaşayacağını düşünüyorum. Eşim Ukraynalı. Bizim gerekli Ukrayna makamlarına başvurduk ama sıkıntılardan dolayı, son zamanlardaki siber saldırılardan dolayı sistemler tıkandı."

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