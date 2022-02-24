Harkov’da bulunan Türk vatandaşı A Haber’de seslendi: 1 aylık bebeğim var yardım edin
Harkov’da bulunan iş insanı Murat Aydın A Haber canlı yayınında bölge yaşananları anlattı. Murat Aydın, “Şu anda burada çok büyük bir patlama oldu. Gün boyunca bu patlamalar yaşandı. Buradan halkın çantalarını alıp sığınaklara kaçtığını görüyoruz.” dedi.
Son olarak A Haber canlı yayınına katılan iş insanı Murat Aydın yeni doğmuş bir bebeğini olduğunu ve yardım istediğini aktardı. Murat Aydın'ın canlı yayında aktardıkları:
"Bölgede insanlar korkuyor. Burada durumumuz kritik. Devletimizden bizim buradan tahliyemiz için temaslarda bulunmasını istiyoruz. Burada arkadaşlarımız var ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evde mi kalmalıyız yoksa dışarı mı çıkmalıyız? Bunları bilmek istiyoruz.
Bölgeden dumanlar yükseliyor ve durumuzdan endişeliyiz. Evimize çok yakın bir bölgede şiddetli bir patlama gerçekleşti. Burada belirli aralıklarla 6-7 bomba sesi duyuyoruz. Biz zaten Rusya-Belarus otoyolu yakınındayız.
Bizim buradan acilen tahliye edilmemiz gerekiyor. Bir ay önce bir kız çocuğum oldu. Ukrayna makamlarında sıkıntı vardı. Onun evraklarını alıp buradan çıkış yapamadık. Doğum belgesini almakta zorlandık. A Haber aracılığıyla yardım istiyoruz.
Bir aylık bir bebeğim var. Bomba sesiyle biz bile korkuyorken çocukların burada çok büyük travma yaşayacağını düşünüyorum. Eşim Ukraynalı. Bizim gerekli Ukrayna makamlarına başvurduk ama sıkıntılardan dolayı, son zamanlardaki siber saldırılardan dolayı sistemler tıkandı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Suriyelilere kapatılan 16 şehir hangisi? Hangi şehirlerde Suriyelilere ikamet verilmeyecek?
- Ukrayna lideri Zelenski kimdir? Volodomir Zelenski kim, kaç yaşında?
- ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? Boğazlar kapatılabilir mi?
- Devre kesici neden uygulanır? Borsada BIST devre kesici neden oluyor?
- Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları!
- Ukrayna ordusu gücü ne kadar, kaç kişi? Rusya Ukrayna ordusu karşılaştırma güçler nasıl?
- Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir?
- Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?
- Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?
- Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2022 Miraç gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi!