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Ukrayna ateş altında! A Haber canlı yayınlarla savaş bölgesinde! Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Ukrayna ateş altında! A Haber canlı yayınlarla savaş bölgesinde! Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının dünya üzerindeki yankıları her geçen dakika artarken, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve Kameraman Niyazi Kurt günlerdir bölgeden yaptığı canlı yayınlarda bölgedeki son durumu aktarıyor. Kavasoğlu yaptığı bağlantıda bölgedeki tüm dükkanların kapatıldığını ifade ederken, çok sayıda güvenlik noktasına saldırı düzenlendiğini vurguladı. Rusya'nın vurduğu hastanede 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kavasoğlu, bölgede yeniden saldırı seslerinin duyulmaya başladığını belirtti. İşte A Haber farkıyla Rusya - Ukrayna krizine ilişkin yaşanan tüm detaylar...

Rusya - Ukrayna savaşında her geçen an yeni bir gelişme yaşanırken A Haber ekipleri ve bölgedeki Türk vatandaşlar bölgedeki son durumu canlı yayında aktarıyor.

AHaber CANLI YAYIN

SIĞINAKLARDA YER KALMADI

19.19 Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Keteryna Vudina: Sığınaklarda yer kalmadığı için ailemle evimize dönmek zorunda kaldık.

TÜRKİYE'YE ÇOK GÜVENİYORLAR

19.13 Türk İş İnsanı Sabri Okay: Türkiye'ye çok güveniyorlar. Başkan Erdoğan'a güveniyorlar. Türkiye'den bir yardım bekliyorlar. Benim Türk olduğumu duyan kişiler çok ilgi gösterdi. Biz de burada devletimizden haber bekliyoruz.

19.05 EMİNE KAVASOĞLU DUYURDU: GÜNEY KHERSON RUS KONTROLÜNDE

Bölgede patlamalar sürüyor. Rus ordusu giderek yaklaşıyor. Dünya canlı canlı bir savaşa tanıklık ediyor. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti.ABD, Litvanya ve Letonya'ya uçaklar gönderdi. Güney Kherson Rus kontrolü altına girdi.

18.49 GAZETECİ OLES KULCHINSKI: RUS BASINI SAVAŞI HIZLI BİTİRMEK İÇİN YALAN HABER YAPIYOR

Haber savaşı da yaşanıyor aslında bir noktada. Rus basını savaşı hızlı bitirmek için yalan haberler de yapıyor. Ukrayna halkı direniyor ve Ukrayna askeri bütün cephelerde karşılık veriyor. Bütün cephelerde özellikle Donbas'ta Ukrayna askeri geri adım atmıyor.

SAAT: 18.01 I BÖLGEDEKİ TÜM DÜKKANLAR KAPATILDI

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu katıldığı yayında bölgedeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

10-15 saniye öncesinde bölgede çok büyük bir patlama oldu. Zira artık kontrol noktaları çok seri bir şekilde vuruluyor. Bugün bu patlama seslerine çok tanıdık olduk. İlk patlama sabah 06.20 gibi olmuştu.

Sonrasında bir yerleşim yeri vuruldu. Buranın sakin olduğunu söylüyorduk ama her yer kapandı şu an. Sadece banka ATM'leri ve benzin istasyonları açık. Artık Mariupol kendinin içinden bomba sesleri gelmeye başladı.

GÜVENLİK NOKTALARINA SALDIRI DÜZENLENDİ

Sabahın ilk ışıklarında otelimizde 10 kilometre uzaklıktaki bölge vuruldu. Güvenlik kontrol noktasına büyük bir saldırı düzenlendi. Bankalarda uzun kuyruklar oluştu. Açık olan marketlerden alışveriş yapanlar var.

Burası günlerdir sakin olan bir bölgeydi ve gününü aydınlanmasıyla birlikte trafikte inanılmaz bir yoğunluk oluştu. Herkes şehirden ayrılmayı seçti.

RUSYA'NIN VURDUĞU HASTANEDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya kısa süre önce Donbas'ta bir hastaneyi vurdu ve 4 sivil hayatını kaybetti. Rusya diğer yandan Çernobil'e girdi. Başkent Kiev de artık ateş altında. Metro istasyonlarının hepsi bir sığınak haline getirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı 203 ayrı patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. 1 saattir yeniden saldırı sesleri duymaya başladık.

HAVALİMANLARINDA BÜYÜK ÇATIŞMALAR VAR

Rusya 74 askeri tesisi vurduğunu açıkladı. 3 Rus helikopteri düşürüldü. Havalimanlarında büyük çatışmalar var. Ukrayna topraklarında çok sayıda Rus askeri bulunuyor.

Donbas’a askeri harekat başladı

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