Ukrayna ateş altında! A Haber canlı yayınlarla savaş bölgesinde! Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?

SAAT: 18.01 I BÖLGEDEKİ TÜM DÜKKANLAR KAPATILDI

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu katıldığı yayında bölgedeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

10-15 saniye öncesinde bölgede çok büyük bir patlama oldu. Zira artık kontrol noktaları çok seri bir şekilde vuruluyor. Bugün bu patlama seslerine çok tanıdık olduk. İlk patlama sabah 06.20 gibi olmuştu.

Sonrasında bir yerleşim yeri vuruldu. Buranın sakin olduğunu söylüyorduk ama her yer kapandı şu an. Sadece banka ATM'leri ve benzin istasyonları açık. Artık Mariupol kendinin içinden bomba sesleri gelmeye başladı.