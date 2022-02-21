İstanbul’da suya yüzde 175’lik zam teklifi! Fahiş zam teklifinin perde arkası
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'da metreküp fiyatı 4 TL olan suyu 5 lira 56 kuruşa çıkardı. Şimdi ise, bu fiyatı 9 lira 60 kuruş yapmak istiyor. Peki bu fahiş zam teklifinin perde arkasında ne var? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Peki İBB neden suya fahiş zam yapmak istiyor? İstanbul'da suyun fiyat serüvenini A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı. İşte süreçte yaşananlar:
"2019 yılında seçimlerden önce 4 TL olan su fiyatı seçimlerden sonra 6 lira 52 kuruş yapılmak isteniyor. Cumhur İttifakı ise tüm hesaplamalardan sonra 5 lira 56 kuruş bir teklif yapıyor. 2021 yılında ise İBB 7 lira 62 kuruş yeni bir teklif sunuyor. Buna karşılık Cumhur İttifakı 6,55 TL teklif yapıyor.
Bu süreçte yine Meclis'te vetolar gerçekleşiyor. Su fiyatı 5 lira 56 kuruşa kadar 2022 yılına kadar geliyor. Cumhur İttifakı bu süreçte hep daha düşük teklifler veriyor. CHP son olarak 5 lira 56 kuruş olan su fiyatını 9 lira 60 kuruşa çıkarmak istiyor. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın önerisi ise 7,99 TL oldu.
Geri dönüşüm suyu için CHP'nin yaptığı zam teklifi yüzde 252 olurken buna karşılık Cumhur İttifakı yüzde 56 oldu. Arada çok büyük bir var.
2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan su ile şehre verilen su miktarı arasında 168.073.672 metreküp fark var. Bu farkın maddi değeri yaklaşık olarak 1 milyar TL. Bunlar bir arıtmaya girmeden mi gönderildi. Burada çok ciddi iddialar var ve araştırılması gerekiyor.
İSKİ'nin zam teklifinin maliyetlerin yükselmesinden kaynaklı olduğu belirtildi. İBB, AK Parti döneminde yapılan bir tesisten yıllık 1 milyar 200 milyon kilovat elektrik üretiyor. Bu üretilen elektriği İBB 1,75'ten devlete satıyor, 1,35'ten devletten geri alıyor.
Eğer bu elektriği devlete satmayıp İSKİ'yi verirse İSKİ'nin ihtiyacı 100 milyon kilovat olacak ve bunun maliyeti de 160 milyon olacak."
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