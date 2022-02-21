İstanbul’da suya yüzde 175’lik zam teklifi! Fahiş zam teklifinin perde arkası

Bu süreçte yine Meclis'te vetolar gerçekleşiyor. Su fiyatı 5 lira 56 kuruşa kadar 2022 yılına kadar geliyor. Cumhur İttifakı bu süreçte hep daha düşük teklifler veriyor. CHP son olarak 5 lira 56 kuruş olan su fiyatını 9 lira 60 kuruşa çıkarmak istiyor. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın önerisi ise 7,99 TL oldu.