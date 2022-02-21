Son dakika EYT haberi! İşte hükümetin atacağı 6 adım! Kimler EYT'li sayılacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi
Son dakika EYT haberi... A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'ye ilişkin atılacak 6 adımı ve kimlerin EYT kapsamına alınabileceğini değerlendirdi. Peki EYT'de hangi adımlar atılacak? Kimler EYT'li sayılacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yaptığı açıklamalarda EYT sisteminde atılacak 6 adımı ve kimlerin EYT kapsamına alınacağına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
BİR KOMİSYON KURULACAK
Geçtiğimiz hafta EYT'liler TBMM'ye geldi ve AK Parti ve MHP'li vekillerde görüşüp sıkıntıları dile getirdiler. Oradan gelen habere göre bir komisyon oluşturulacak.
1999'DA POPÜLİST BİR ADIM OLMUŞ
Sorun 1999'dan önce başlamış ve popülist uygulamalarla herkese emeklilik fırsatı sunulmuş. Sosyal güvenlik sistemi batma noktasına gelmiş. 1999'da da koalisyon hükümeti bir yasa çıkartıp kademeli emeklilik getirmiş.
MAÇ OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMİŞ
Ama o tarihten önce emeklilik beklerken maç oynanırken kural değişmiş. Burada en kritik şey kapsamın belirlenmesi. 8-9 Eylül 1999'dan önce emekli olmuş insanları biz EYT'liler olarak tabir ediyoruz. Çok sayıda çalışma yapılıp hak sahiplerinin sayısının ortaya çıkarılması gerekiyor.
KAPSAMLI BİR HESAPLAMA GEREKİYOR
Bu insanların emeklilik şartların tespit edilmesi gerekiyor sonrasında. Finlandiya'da Almanya'da uygulanan sistemler var. Yaşa takılanlar kadar prime takılanlar da var. Böylece kapsamlı şekilde bir hesaplama yapılması gerekiyor.
ÇOK FARKLI SÖYLEMLER VAR
Herkes için ayrı hesap yapılacak. Bir söyleme göre 5 milyon kişi var deniyor bir söylemde ilk etapta 900 bin kişi olacak deniyor.
UYGULAMA BİÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ
1999 öncesi olanlarla, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası emekli olanlar için tek tek hesap yapılacak. Burada sistem de önemli. Uygulama biçime de çok önemli. EYT kapsamına giren herkes emekli olsun denirse ve o insanlar emekli olmak istemezse ne olacak? Burada da isteğe bağlı bir durum olmalı.
EN SON YÖNETMELİKLER DEVREYE GİRECEK
En son olarak bir taslak yazılmalı. Burada da yönetmelikler devreye girecek. Sadece SKK'lıları düşünemeyiz. Ama bu iş o kadar karmaşık ki, bir mağduriyeti çözerken, başkalarını mağdur etmemek gerekir.
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