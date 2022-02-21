Son dakika EYT haberi! İşte hükümetin atacağı 6 adım! Kimler EYT’li sayılacak? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi

UYGULAMA BİÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

1999 öncesi olanlarla, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası emekli olanlar için tek tek hesap yapılacak. Burada sistem de önemli. Uygulama biçime de çok önemli. EYT kapsamına giren herkes emekli olsun denirse ve o insanlar emekli olmak istemezse ne olacak? Burada da isteğe bağlı bir durum olmalı.