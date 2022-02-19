A Haber gerilim bölgesinde! Dün gece yaşanan patlamaların ardından neler oldu?

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Donetsk bölgesinden 2 patlama sesi daha geldi. Şu anda neyin patladığı ya da bir saldırımı olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Dün geceden beri 5 ayrı patlama oldu. Doğalgaz ve petrol patlamaları yaşandı ve çok şiddetliydi.