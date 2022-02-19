A Haber gerilim bölgesinde! Dün gece yaşanan patlamaların ardından neler oldu?
Rusya-Ukrayna krizinde geride bıraktığımız gece oldukça sıcak geçti. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde birden fazla patlama sesi duyuldu. Peki bölgede şimdi ne oluyor? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'dan detayları aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Donetsk bölgesinden 2 patlama sesi daha geldi. Şu anda neyin patladığı ya da bir saldırımı olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Dün geceden beri 5 ayrı patlama oldu. Doğalgaz ve petrol patlamaları yaşandı ve çok şiddetliydi.
Ukrayna ordusu 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede gerilim ve tansiyon oldukça yüksek. ABD tarafından yapılan açıklamada savaşın başladığı iddia edildi. Ama bizim bulunduğumuz bölgede olağandışı bir hareketliliğin olmadığını söyleyelim.
Bizim bulunduğumuz noktada Ukrayna kontrolünde ve sınırdan 5 kilometre içerdeyiz. O şiddetli çatışmaların yaşanmış olduğunu ifade edelim. Ardı ardına ihaleler gerçekleşiyor. Son 24 saatte 100'ün üzerinde oldu.
Bugün Rusya, Belarus sınırında balistik ve seyir füzeleriyle bir tatbikat yapacak. Putin de bu tatbikatlara katılacak. 190 bin Rusya askeri sınırda ve bu Avrupa'nın en büyük konuşlanması. Şu anda Kiev'den bazı ülkelerin büyükelçileri taşınmaya başladı."
Sınır hattında A Haber, haber nöbetini sürüdüyor
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