Son dakika: Tarlada 3 lira markette 28 lira! Vatandaşlar isyan etti: Bu nasıl bir vurgun? Daha ciğerimizi mi sökecekler?

*Allah bu millete bunu yapanlara bu parayı yemek nasip etmesin.

*Maksatlarının ticaret değil operasyon yapmak olduğu çok açık. Devletimiz bunun bedelini ödetmelidir.

*Daha ciğerimizi mi sökecekler? Bu nasıl bir vurgun? 1 kg salatalığın 10tl nakliyesi 6,66 tl paketlemesi mi olur?