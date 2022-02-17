Son dakika: Tarlada 3 lira markette 28 lira! Vatandaşlar isyan etti: Bu nasıl bir vurgun? Daha ciğerimizi mi sökecekler?
Son dakika haberine göre Zincir marketlerdeki fiyatlar, el yakmaya devam ediyor. Tüketicilerin en çok konuştuğu ürünlerden biri de salatalık. Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygun olan salatalık, neredeyse tüm illerde yetişebiliyor. Ancak tarladan 3 liraya çıkan salatalığın fiyatı, rafta 10 katına çıkıyor. Salatalık fiyatlarından şikayetçi olan vatandaşlar, "Allah bu millete bunu yapanlara bu parayı yemek nasip etmesin. Daha ciğerimizi mi sökecekler? Bu nasıl bir vurgun?" diyerek isyan etti.
Salatalık üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, milyonlarca ton salatalık üretiliyor. Salatalığın yolculuğu, yüzlerce dönüm üzerine kurulu seralarda başlıyor. Salatalığın kilogramının üreticiden çıkış fiyatı 3 TL. Ülkemizin kalkınması için ter dökerek emek veren çiftçi, elindeki salatalığı hale götürüp komisyoncuya teslim ediyor. Fiyat yolculuğu da bu noktadan sonra başlıyor ve adım adım fiyatlar değişmeye başlıyor.
SOFRADA 10 KAT FAZLA
Ürünün taşınması ve depolama girdilerinin ardından 1 kilogram salatalık bedeli, 13 TL'ye çıkıyor. İşleme ve paketleme masrafı olarak 6,66 TL ekleniyor. Dalında 3 TL olan salatalık bir anda 22,66 TL'ye fırlıyor. Market tezgâhında, salatalığın fiyatına 3,33 TL daha ekleniyor. Buna 5,89 TL vergi de eklenince topraktan tabağa gelene kadar salatalık 28,88 TL olarak satışa sunuluyor.
VATANDAŞLAR: BUNUN ADI TİCARET DEĞİL
Markete gelen vatandaşlar ise fiyatı tavan yapan salatalıktan şikayetçi. Ürünlerdeki hareket artınca rakamın da yükseldiğine dikkat çeken vatandaşlar, tepkileri şu şekilde dile getirdi:
*Allah bu millete bunu yapanlara bu parayı yemek nasip etmesin.
*Maksatlarının ticaret değil operasyon yapmak olduğu çok açık. Devletimiz bunun bedelini ödetmelidir.
*Daha ciğerimizi mi sökecekler? Bu nasıl bir vurgun? 1 kg salatalığın 10tl nakliyesi 6,66 tl paketlemesi mi olur?
*Hiç bir maliyet artışı, bir ürün fiyatını on katına çıkartmaz. Bu resmen ekonomik harp saldırısıdır.
*Şaka değil 3 liraya alınıyor 29 liraya satılıyor gelin siz çıkın bu işin içinden.
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