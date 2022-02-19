Rus-Ukrayna krizinin perde arkasında ne var? Kriz ne kadar sürer?
Rusya-Ukrayna krizinde çözüm için diplomasi trafiği sürüyor. Peki nasıl oldu da, tansiyon tarihinin en yüksek seviyesine çıktı? Taraflar gerçekte ne istiyor? Rusya eski milletvekili ve Rusya-İslam Dünyası Stratejik Araştırma Merkezi Direktörü Şamil Sultanov, Moskova'da A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in sorularını yanıtladı
Rusya'dan Rusya eski milletvekili ve Rusya-İslam Dünyası Stratejik Araştırma Merkezi Direktörü Şamil Sultanov, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sultanov, dünyanın gözünü çevirdiği "savaş" geriliminde gelinen son noktayı değerlendirdi.
Şamil Sultanov: Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna krizinde zirve nokta artık geride kaldı. Tabii ki savaş olmadı ve olmayacak. Ben iki ay önce de savaş olmayacağını söylemiştim ve bu konuda basında da yazılarım yayınlanmıştı. Neden böyle oldu? Bu sorunun nedeni neydi? Neden kriz son iki ayda bu kadar derinleşti? Aslında bu yaşadıklarımız dünyadaki vekalet savaşlarının en açık örneklerinden biriydi.
Sultanov: Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu kriz sadece Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle başlamadı. Kırım olayı krizin kendisini belirgin şekilde göstemesiydi. Bu krizde her iki ülkenin elit kesimlerinin payı büyük. Bence önümüzdeki 30-40 yıl daha bu krizin devam edeceği garantidir.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin neredeyse tamamında düzenlenmekte olan askeri tatbikatların bir kısmının tamamlandığını asker ve teçhizatlarının geri dönmeye başladığını duyursa da sınırda gerilim sürüyor. Saldırı planının olmadığını vurgulan Moskova gerilimi sonlandırmaya da acele etmiyor.
PEKİ, MOSKOVA YÖNETİMİ ABD'NİN KRİZE YÖNELİK TUTUMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
Rusya eski milletvekili ve Rusya-İslam Dünyası Stratejik Araştırma Merkezi Direktörü Şamil Sultanov: Ben bu krizin hem Rusya hem de Batı'nın bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Biden yönetimi de zor bir durumda kalmış bulunuyor. Yedi ay sonra yapılacak seçimler öncesinde Biden tüm yetki ve kontrolü kaybetmiş bir lider görünümü vermek istemiyor. Demokratların senato ve temsilciler meclisinde oy kaybetme riski oldukça yüksek. Bu yüzden ona önemli bir "kahramanlık" ya da "zafer" gerekiyordu.
Bu kahramanlık da "Rusya Ukrayna'ya saldırmak istiyordu. Ama biz onun bu planını bozduk" demek olacak. Böylece hem Moskova hem de Washington kendi zaferini ilan etmiş olacak. Muhtemelen bu zafer ilanı önümüzdeki bir kaç hafta içinde yapılacak. Büyük ihtimalle iki hafta sonra. Gerçi ABD bunu Mart ayında yapmak istiyordu. Ama işte böyle oldu.
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