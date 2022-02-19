Rus-Ukrayna krizinin perde arkasında ne var? Kriz ne kadar sürer?

Şamil Sultanov: Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna krizinde zirve nokta artık geride kaldı. Tabii ki savaş olmadı ve olmayacak. Ben iki ay önce de savaş olmayacağını söylemiştim ve bu konuda basında da yazılarım yayınlanmıştı. Neden böyle oldu? Bu sorunun nedeni neydi? Neden kriz son iki ayda bu kadar derinleşti? Aslında bu yaşadıklarımız dünyadaki vekalet savaşlarının en açık örneklerinden biriydi.