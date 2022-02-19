Adım adım Rusya-Ukrayna savaşına mı? ABD'den "savaş başlıyor" açıklaması

Dr. Furkan Kaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"1 Ukrayna askerinin öldürülmesi konusu önemli. Hep konuşuyoruz, 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye? Hatırlanacağı üzere 1. Dünya Savaşı bir mermi ile başladı. Şu anda burada böyle psikolojik bir hava oluşturuluyor. Ben küresel çapta bir savaş olmasını beklemiyorum. Devlet aklı olan hiçbir lider bunu istemez.