19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Adım adım Rusya-Ukrayna savaşına mı? ABD'den "savaş başlıyor" açıklaması

Adım adım Rusya-Ukrayna savaşına mı? ABD'den "savaş başlıyor" açıklaması

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
ABONE OL
Adım adım Rusya-Ukrayna savaşına mı? ABD’den savaş başlıyor açıklaması

Rusya-Ukrayna sınırında gerilim her geçen an tırmanıyor. Bölgeden zaman zaman çatışma sesleri yükseliyor. Rusya tarafı işgal olmadığını savaş istemediklerini açıklamasına rağmen ABD Başkanı Biden, “Ruslar Ukrayna'ya saldıracak, hedefleri Kiev. Putin işgal kararı aldı. Rus askerleri saldırı pozisyonunda” ifadelerini kullandı. Peki Ruslar Ukrayna’ya saldıracak mı? İşgal ne zaman başlayacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

Dr. Furkan Kaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"1 Ukrayna askerinin öldürülmesi konusu önemli. Hep konuşuyoruz, 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye? Hatırlanacağı üzere 1. Dünya Savaşı bir mermi ile başladı. Şu anda burada böyle psikolojik bir hava oluşturuluyor. Ben küresel çapta bir savaş olmasını beklemiyorum. Devlet aklı olan hiçbir lider bunu istemez.

Burada ABD ile Rusya projelerinin bilek güreşi ve hakimiyet alanı söz konusu. İki taraf birbirlerinin harekat alanlarını sınırlamaya çalışıyor. Rusya Ukrayna topraklarını tarihi miras olarak görüyor. Rusya ve ABD'nin sıcak çatışmaya girecekleri en uygun coğrafi alan Donbass bölgesidir.

Rusya bu noktayı Ukrayna'nın Batı'ya geçmemesi için bir emniyet kemeri olarak tutuyor. Bu sorunlu bölgede küçük çaplı ölçeği aşmayacak şekilde çatışma beklenebilir. Burada iki taraf de bir geri çekilme göstermek istemiyor.

Rusya ve ABD kendini bir küresel güç olarak görüyor. Böyle imparatorluk zihniyeti içerisinde hareket eden devletlerinde uluslararası sisteme uyma zorunluluğu yoktur. Kendilerini bir sistem olarak görürler. İkisi bu noktada geri adım atmama noktasında kararlı.

Rusya'nın Kiev'i işgal etme gibi bir durumu olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü böyle bir durum Rusya'nın işine gelmez. Bunun geniş çaplı bir çatışma kimsenin faydasına olmaz. Bölgeyi çok ciddi bir enerji krizine sürükler."

Adım adım savaşa mı? ADIM ADIM SAVAŞA MI?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında tekme tokat kavga! CANLI YAYINDA TEKME TOKAT KAVGA!
Savaş an meselesi! Rusya ve Ukrayna’dan flaş hamle SAVAŞ AN MESELESİ! RUSYA VE UKRAYNA'DAN FLAŞ HAMLE
Şehre çok sayıda patlayıcı yerleştirildi ŞEHRE ÇOK SAYIDA PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA